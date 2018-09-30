(Görüntülü) GÜMÜŞHANE CAM SEYİR TERASINI ZİYARETÇİ SAYISI KENT NÜFUSUNU GEÇTİ

(Görüntülü) GÜMÜŞHANE CAM SEYİR TERASINI ZİYARETÇİ SAYISI KENT NÜFUSUNU GEÇTİ

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