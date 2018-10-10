(Görüntülü) Görev başında kalp krizi geçirip ölen polis, toprağa verildi

BALIKESİR’de dün gece görev başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Motosikletli Polis Timleri Amirliği’nde görevli polis memuru Adnan Erdoğan (45), son yolculuğuna uğurlandı.



Balıkesir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri Amirliği Yunus Timi'nde görev yapan Adnan Erdoğan, dün gece görev başındayken kalp krizi geçirdi. Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi’de tedavi altına alınan, ancak kurtarılamayan polis memuru için bugün tören düzenlendi. Motosikletli Polis Timleri Amirliği bahçesinde düzenlenen törene Vali Ersin Yazıcı, Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, Emniyet Müdürlüğü personeli, polis memuru Erdoğan’ın annesi Saime Erdoğan, kızı Ebru ve oğlu Kemal Erdoğan ile akrabaları katıldı. Polis memurunun naaşının tören mangası tarafından getirilmesi ardından başlayan törende Erdoğan’ın özgeçmişi okundu. Duların okunması sonrasında Erdoğan’ın annesi Saime, kızı Ebru ve oğlu Kemal Erdoğan, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü.



Balıkesir’in Altıeylül ilçesi kırsal Bozen Mahallesi’ne götürülen Erdoğan’ın cenazesi, öğle namazı ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.





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