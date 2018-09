(Görüntülü) Göller Bölgesi 'Çöller Bölgesi' olmasın

Mesut MADAN BURDUR, ()EKOSİSTEMİ Koruma ve Burdur Gölü'ne Hayat Verelim Derneği Başkanı Burhan Cahit Karakurt, Biz Göller Bölgesi'nin zamanla 'Çöller Bölgesi'ne dönmemesi için çalışıyoruz, herkesi de bu çalışmaya destek vermeye davet ediyoruz dedi. Ekosistemi Koruma ve Burdur Gölü'ne Hayat Verelim Derneği Başkanı Burhan Cahit Karakurt, Burdur Gölü Halk Plajı'nda düzenlediği basın toplantısında son 15 gündür Burdur Gölü ile ilgili olarak yapılan açıklamaların hem üzücü hem de sevindirici olsa da Burdur Gölü'ne dikkatinin çekilmesini sağlayan haberlerin memnuniyet verici olduğunu kaydetti. Dernek olarak 2013 yılından bu yana pek çok sanatçı, bilim insanı, siyasetçi ve doğaseverle birlikte yaptıkları eylem ve etkinliklerle Burdur Gölü'ndeki kurumanın bakanlık, ülke ve dünya gündemine alınmasını sağladıklarını vurgulayan Karakurt, çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini anlattı. Karakurt, Meke Gölü, Akşehir Gölü, Esmekaya Sazlıkları, Yarışlı Gölü, Acıgöl, Seyfe Gölü, Akyol Sazlıkları ve neredeyse Beyşehir Gölü, adlarını saydığım göl ve sazlıkların tamamı Burdur Gölü ile aynı kaderi paylaşıyor. Nedir o kaderleri Öldüler ya da ölüyorlar. Kimisi için bilimsel ve teknik çalışmalar devam ediyor, kimisi içinse artık çok geç. Bizim amacımız Burdur Gölü'nün şu andaki durumunun muhafazasını sağlayarak daha fazla kayıp vermesini önlemek olmalı. 1960'lı yıllarda Burdur il sınırları içinde 14 doğal gölün varlığından bahsedebilirken bugün sadece 5 gölümüz varlıklarını tehlikeler içinde sürdürüyor. Burdur Gölü havzasında 30 baraj ve göletle beraber resmi ve gayriresmi 9 bin sondaj olduğu tahmin ediliyor. Çevre kirliliği her gün artıyor. Bu güç koşullar Burdur Gölü'nün yaşam ve fiziki korunmasını zorlaştırıyor dedi. Tüm bu zorluklara rağmen Burdur Gölü'nün yaşaması ve bakanları kendisine hayran bırakan eski günlerine döndürülmesi için umutları olduğunu kaydeden Karakurt, Yapılacak her çalışmada, somut olarak ortaya konan her kampanyada, Burdur Gölü havzasında yaşayan her insanın bize ve bizim gibi çabalayan kişi ve kurumlara ellerinden gelen desteği vereceklerine hem inanıyoruz hem de kendimize olan güvenimiz kadar da eminiz. Bugünden itibaren konuyla ilgili her kişi, kurum ya da kuruluşun, başta konuya yaklaşımı çok olumlu ve ileri görüşlü olduğunu bize hissettiren Sayın Burdur Valisi Hasan Şıldak Beyefendinin yol göstericiliğinde her tür çalışmanın ve önerinin destekleneceğine inancımız sonsuz. Biz Göller Bölgesi'nin zamanla 'Çöller Bölgesi'ne dönmemesi için çalışıyoruz, herkesi de bu çalışmaya destek vermeye davet ediyoruz diye konuştu.