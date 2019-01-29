(Görüntülü) Gölbaşı'nda 'örnek imar uygulamaları' projesi tapuları dağıtıldı

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, 'GAP İlleri Örnek İmar Uygulamaları Projesi' kapsamında tapu dağıtım ve kapanış töreni yapıldı.

Gölbaşı Belediyesi Konferans Salonunda yapılan tapu dağıtım ve kapanış törenine Vali Yardımcısı ve Gölbaşı Kaymakamı Adem Kaya, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürü Yavuz Erdal Kayapınar, Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, Kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı GAP İdaresi Başkanlığı ve Gölbaşı Belediyesi işbirliği ile yürütülen ve Türkiye genelinde 3 yerleşim yerinden birisi ve pilot bölge olarak seçilen 'Örnek İmar Uygulamaları Projesi' kapsamında ilçenin değerlendirildiğini ifade eden Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, 2017 yılı Ekim ayında başlayan bu çalışma 112 hektarlık bir alanda başlamış ve işlem sonrasında hak sahiplerine verilmek üzere yeni tapuları gerçekleşmiştirö dedi.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil ise şunları dedi

Gölbaşı GAP İdaresi?nin vizyonunu gösteren bir şehir. Yaptığımız çalışmaların hepsi bu değil. Biz top yekun kalkınmaya inanan bir kurumuz. Elimizden geldiğince, ulaştığımız yerde her alana girmeye çalışıyoruz. Birçok alanda çalışıyoruz. Birçok alt yapı çalışmalarımız ve sosyal çalışmalarımız da var. Çok Amaçlı toplum Merkezi, Çocuk Gelişim merkezimiz var. Bunun yanında Gölbaşı?nın kırsal kalkınması açısından çok çalışma yaptık. Gölbaşı bizim Entegre Kırsal Kalkınma Programımız içinde. Bu çerçevede tarım ve tarımsal alt yapıya dönük çalışmalar yaptık. Peygamber Üzümünün organik sertifikalandırılması çalışmasını yaptık. Gölbaşı?nı pilot ilçe olarak seçtik. Ciddi çalışmalar yaptık ve bu çalışmaların gerçekleştirilmesinde yereldeki idarecilerin ciddi katkıları oldu. Gölbaşı insanının düzgünlüğü ve bakış açısı bizi şaşırttı. O açıdan Gölbaşılılara da çok teşekkür ediyorum. Bu vizyonun Gölbaşı?nda devam etmesini istiyoruz. Allah bu tapuları hepinize hayırlı etsin, sorunu olanların da sorunlarını giderecek tedbirler alacağız.ö

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürü Yavuz Erdal Kayapınar da Gölbaşı ilçemizdeki imar uygulamasının kapanış toplantısını yapmak temsili de olsa tapularınızı vermek üzere burada huzurlarınızda bulunuyoruz. Gölbaşı Mimar Sinan Mahallesinde, Yenikent Mahallesinde, Akçakaya ve Yarbaşı köyleri sınırları içerisinde bulunan 1 milyon 120 bin metrekare alanda imar uygulaması gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Burada 331 kadastro parseli üzerinde uygulama yapılmıştır. Toplamda 447 adet parsel oluşmuş. Bunun 439 adedi konut parseli,2 adedi okul parseli,2 adedi cami parseli,1 adet sosyal ve kültürel tesis alanı parseli,1 adet kreş ve 2 adette resmi kurum alanına ilişkin parseller oluşmuşturö şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından tapu dağıtım töreni yapıldı. Belediye Başkanı Yusuf Özdemir tarafından katılımcılara birer plaket takdim edildi.Program sonunda ise Gölbaşı Gölleri Çevre Düzenlemesi Projesi gezildi, GAP İdaresine bağlı ÇATOM ziyaret edildi.