(Görüntülü) Gökyüzünü gören telefonuna sarıldı

Onur MERİÇ - İstanbul - İSTANBUL'da akşam saatlerinde gökyüzü kızıla boyandı. Oluşan manzara İstanbulluları heyecanlandırdı. İlginç manzarayı görenler telefonlarına sarıldı. Binlerce kişi gökyüzündeki kızıllığı çekip...

(Görüntülü) Gökyüzünü gören telefonuna sarıldı

Onur MERİÇ - İstanbul - İSTANBUL'da akşam saatlerinde gökyüzü kızıla boyandı. Oluşan manzara İstanbulluları heyecanlandırdı. İlginç manzarayı görenler telefonlarına sarıldı. Binlerce kişi gökyüzündeki kızıllığı çekip sosyal medyada paylaştı.

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