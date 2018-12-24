(Görüntülü) Gökyüzünü gören telefonuna sarıldı

Onur MERİÇ - İstanbul - İSTANBUL'da akşam saatlerinde gökyüzü kızıla boyandı. Oluşan manzara İstanbulluları heyecanlandırdı. İlginç manzarayı görenler telefonlarına sarıldı. Binlerce kişi gökyüzündeki kızıllığı çekip sosyal medyada paylaştı.
Onur MERİÇ - İstanbul - İSTANBUL'da akşam saatlerinde gökyüzü kızıla boyandı. Oluşan manzara İstanbulluları heyecanlandırdı. İlginç manzarayı görenler telefonlarına sarıldı. Binlerce kişi gökyüzündeki kızıllığı çekip...
Onur MERİÇ - İstanbul - İSTANBUL'da akşam saatlerinde gökyüzü kızıla boyandı. Oluşan manzara İstanbulluları heyecanlandırdı. İlginç manzarayı görenler telefonlarına sarıldı. Binlerce kişi gökyüzündeki kızıllığı çekip sosyal medyada paylaştı.