(Görüntülü) Göktürk'te yolcu otobüsü kazası: 2 ölü,21 yaralı (4)

Soner HASIRCIOĞLU-Ozan URAL / İSTANBUL,() GÖKTÜRK'te yolcu otobüsü devrildi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada iki kişi hayatını kaybederken 3'ü ağır 21 kişi de yaralandı.