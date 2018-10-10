(Görüntülü) Göbeklitepe'de kış bakım ve onarımı

UNESCO 'Dünya Mirası Kalıcı Listesi'nde yer alan Şanlıurfa’daki Göbeklitepe'de, kış öncesi çatı bakım ve onarım çalışması başlatıldı. Çalışma kapsamında eserlerin üzeri brandayla kapatıldı. 12 bin yıllık geçmişiyle dünyanın en eski tapınağı olarak kabul gören Göbeklitepe Ören Yeri'nde kış nedeniyle çatıda bakım ve onarım çalışması başlatıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışma kapsamında, tapınakların bulunduğu 1 No'lu bölümün çatısının yenisi ile değiştirilmesi ve gerekli onarımların yapılması için eserlerin bulunduğu alan 08- 19 Ekim tarihleri arasında ziyarete kapatıldı. Turizm sezonu olması nedeniyle Göbeklitepe ören yeri ziyarete açık bırakıldı ancak tarihi alanın çalışmalardan zarar görmemesi için üstü tamamen brandayla örtüldü. Çalışmaların tamamlanmasının ardından brandanın kaldırılacağı belirtildi.

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