(Görüntülü) Go-Karta binen çocuk ölümden döndü

Nezir GÜNEŞ MARDİN, ()MARDİN'de, 18 yaşından küçüklerin binmesi yasak olmasına rağmen Go-karta binmesine göz yumulan 14 yaşındaki Mithat Erdem'in, kaza yapan önündeki araca çarpmamak için lastik bariyerlere çarptığı sırada, kemerinin boğazına dolanması sonucu ölümden döndüğü belirtildi. Baba Murat Erdem, 14 yaşındaki bir çocuğu yasak olmasına rağmen nasıl bindiriyorlar Bu olayda bir tedbirsizlik görünüyor. İş güvenliği ile ilgili ilgilenen, onların orada ciddi anlamda bir denetim yapması ve bunun önüne geçmesi lazım dedi. Kızıltepe ilçesinde geçen Pazar günü meydana gelen olayda, 14 yaşındaki Mithat Erdem, bir AVM'nin Go-kart aracıyla yarıştığı sırada aniden önündeki araç kaza geçirdi. Erdem, önünde kaza geçiren araca çarpmamak için direksiyonu kırarak, yolun kenarındaki lastik bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle kemeri boğazına dolanan Erdem, baş dönmesinin etkisi ile yarışı yarıda bıraktı. Boğazında oluşan 5 santimlik yarayı gişe memurları pamukla sardıktan sonra ailesinin yanına gönderdi. Olayı babası Murat Erdem'e anlatan Mithat Erdem, hemen hastaneye kaldırıldı. Hastanede boğazına dikiş atılarak bir gün müşahede altına tutulan Erdem, daha sonra taburcu edildi. Taburcu olduktan sonra go-karta binme yaşını araştıran küçük Mithat'ın ailesi, 18 yaşından küçüklerin binmemesi gerektiği uyarısı olmadığı ve sözlü olarak uyarılmadığı için de savcılığa suç duyurusunda bulunarak, yetkilileri göreve davet etti. Yaşananlara tepki gösteren baba Murat Erdem, Oğlan go-karta binmek istemişti. Gitti ve geri döndüğünde boyunda bir yara izi gördüm. Üstüne pamuk koyup yarabandı sarmışlardı. Kan aktığını fark edince onlar, 'bir şey yok' demelerine rağmen ben, her ihtimale karşı hastaneye götürdüm. Hastaneye gittiğim zaman bir baktım ki yara açılmış ve belli oluyordu. Bu şekilde 14 yaşındaki bir çocuğu yasak olmasına rağmen nasıl bindiriyorlar Bu olayda bir tedbirsizlik görünüyor. İş güvenliği ile ilgili ilgilenen, onların orada ciddi anlamda bir denetim yapması ve bunun önüne geçmesi lazım. Burada yaş sınırı varsa, yaş sınırına uyulması lazım. Veliden izin alınması, imzasının alınması lazım ki bu olayda ne veli soruldu, ne de imza soruldu. Bu tarz olayların olmaması adına bugün belki ucuz atlattık ama daha da büyük bir vaka ile karşı karşıya kalabilirdik. Tomografisi çekildi, beyninde bir sıkıntı çıkabilirdi. Belki bunda bir sıkıntı çıkabilirdi. Bunları atlattık ama bunun bir daha olmayacağı anlamına gelmez. Burada ciddi anlamda bir denetim eksikliği olduğunu düşünüyorum. İlgili kurumları göre davet ediyoruz, yani bu kadar kötü örnek varken, tedbirlerin alınmamasını ben anlayamıyorum. İlgili kurumun, muhatabının kim olduğunu bilmiyorum ama buradan göreve davet ediyorum diye konuştu. Go-karta geçirdiği kaza ile ölümden dönen Mithar Erdem ise, go-kartın kurallarını bilmediğim için gidip bindiğini, arabayı sürerken önündeki aracın kaza yaptığını ve ona çarpmamak için direksiyonu kırıp yandaki lastiklere çarptığını ifade ederek, Çarptığımda başım döndü, kemerimi çıkardım. Kaskı çıkardım, ayağa kalktım, gözlüğüm düşmüştü onu aldım ve ben o an boğazımdaki yarayı hiç fark etmedim. Sonra boğazımdaki yarayı ve kanamayı görünce oradakiler gelip beni gişelerin olduğu yere götürdüler. Boynumda yarılma olmuş ve kan akıyordu. İlk başta hiç acısını hissetmedim. Orada pamukla pansuman yaptılar. Önemli bir şey olmadığını söylediler daha sonra ben babamın yanlarına gittim. Babam durumun kötü olabilir diye hastaneye gitmemiz gerekiyor dedi. Hastaneye gittiğimiz zaman uzman cerrah acil servisteki dedi ki buna dikiş atılması lazım. Aynı zamanda atar damara az bir seviye kaldığını kemer birkaç santim daha gitseydi kan kaybından ölebilirdi deyince ben de olayı çocukların go-kart oyununu nasıl binebildiğini araştırmak istedim. Ben istirahatta iken Google'dan go kartta binme şartları nelerdir diye baktığımda yaş sınırı olduğunu öğrendim. Ben 14 yaşındayım ama go kart sınırı olarak 18 yaş gösteriyordu. Orada ne bir yazılı uyarı vardı ne de sözlü bir uyarı yapıldı. Yani benim yaşım tutmuyordu bana bunu söyleyebilirdi, beni geri gönderebilirlerdi çünkü ben daha önce araştırmamıştım ve ilk defa biniyordum go-kart'a. Kötü de olsa ilk defa tecrübe ettim o da ilk ve son oldu benim için dedi.