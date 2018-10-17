(Görüntülü) 'GIDADA GELECEK ENDİŞESİ' PANELİ

BURSA'da, '16 Ekim Dünya Gıda Günü' kapsamında, 'Gıdada Gelecek Endişesi' konulu panel düzenlendi.

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası, Ziraat Mühendisleri Odası ve Kimya Mühendisleri Odası ortaklığında Bursa Akademik Odalar Birliği'nde gerçekleşen panele aynı zamanda gıda mühendisi de olan CNN Türk Editörü ve Spor Spikeri Emre Tilev de katıldı. Panelde bir sunum gerçekleştiren Emre Tilev, gelecekte savaşların su nedeniyle gerçekleşeceğini belirtti. Nüfus popülasyonunun artacağına ve bundan ötürü bugünkü besinleri bulmakta zorlanılacağına işaret eden Tilev, "O yüzden öne çıkacak olan besinler genelde bugün Mars'a gitmeyi planlayan insanların kullanmaya çalışacağı besinler olacak. Çünkü her 3 insandan birinin aç kalmasını bekliyoruz. Protein değeri yüksek besinleri, soylentleri tüketmeye başlayacağız" ifadelerini kullandı. Sunumun ardından Emre Tilev'e ve katılımcılara plaket takdim edildi.

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