(Görüntülü) GEREDE'DE YOL 1 SAAT KAPALI KALDI-EK (TRAFİĞE AÇILAN YOLDAN GÖRÜNTÜLER)

(Görüntülü) GEREDE'DE YOL 1 SAAT KAPALI KALDI-EK (TRAFİĞE AÇILAN YOLDAN GÖRÜNTÜLER)

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