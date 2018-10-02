(Görüntülü) (Geniş Haber) Altan Kardeşler ve Ilıcak'ın cezası onandı...

Serpil KIRKESER-Yılmaz BEZGİN/İSTANBUL,()-İSTANBUL Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), 15 Temmuz darbe girişimini önceden bildikleri gerekçesiyle yargılanan Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan ve Mehmet Altan'ın da aralarında bulunduğu 6 sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının onanmasına karar verdi.





BÜTÜN GÜN SANIK SAVUNMALARI ALINDI



İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nde görülen duruşmanın öğleden sonraki oturumunda aralarında Mehmet Altan ve Ahmet Altan'ın da bulunduğu 5 sanık mütalaaya karşı son savunmasını yaptı. Tutuksuz sanık Mehmet Altan, Anayasa Mahkemesi'nin kararının ardından tahliye edildiğini anımsattı. 21 Eylül'de görülen duruşmada, Cumhuriyet Savcısının verdiği mütalaada müebbet hapsini istediğini söyleyen Altan, mütalaayı eleştirdi. Altan, "Savunma yapmak zorunda bırakılmaktan dolayı hicap duyuyorum. Lütfen savcı, benimle ilgili suç olduğunu iddia ettiği delilleri göstersin" diyerek beraatını istedi.





MÜTALAAYI VE SAVCIYI ELEŞTİRDİ



Ahmet Altan da yaptığı savunmasında mütalaayı ve savcıyı eleştirerek, "Duruşma boyunca bir tek sanığın bile savunmasını dinlemeden, elindeki telefonla oynayan savcının mütalaasına bir bakalım. Savcının bizim eylemlerimizin soyut bir tehlikeye yönelik olduğuna söylüyor. Soyut dedikleri nedir? Soyut tehlike yaratmak diye bir suç var mıdır? Bin insan soyut tehlike yarattığı için ağırlaştırılmış müebbete çarptırılabilir mi? Yargılanabilir mi? Hukukta soyut tehlike yer alıyor mı? Soyut tehlikenin somut delilleri var mı? Savcı, Anayasa Mahkemesi'nin Mehmet Altan hakkında verdiği kararı dikkate almıyor" dedi. Bu sözler üzerine Mahkeme başkanı, sanık Ahmet Altan'ı savunma hakkı kapsamı dışına çıktığı gerekçesiyle uyardı.





"SAVCI CİDDİ BİR SUÇ İŞLİYOR"



Altan "Savcı ciddi bir suç işliyor. Ben suç işlemiyorum. Anayasa mahkemesini yok sayamaz" dedi. Mahkeme Başkanı da "Ahmet Altan esasa yönelik savunmanızı yapın. Savcı Bey'in kişiliğine yönelik saldırıda bulunamazsınız. 'Bu savcı' diyerek ithamlarda bulunuyorsunuz. Mütalaaya karşı savunmanızı yapın" diyerek tekrar uyardı. Altan, "Bir savcı nasıl Anayasa Mahkemesi'ni yok sayar bunu sorma hakkına sahip değil miyim?. Elbette buna karşı çıkma hakkım var. Beni cezalandırmak istiyorlar, ancak hukukta karşılığını bulamıyorlar. Ben haklıyım. Yıllardır hapis yatıyorum. Ben sadece haksız olmaktan korkarım. Hukuka, Anayasaya uygun bir karar vermelisiniz" dedi. Sanıklar son sözlerinde beraatlarını ve tahliyelerini talep etti.





KARAR ONANDI



6 sanığın da mütalaaya karşı savunmalarının ve son sözlerinin alınmasının ardından duruşmaya ara verildi. Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Mehmet Altan, Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak, Fevzi Yazıcı, Şükrü Turgut Özşengül ve Yakup Şimşek hakkında İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince "Anayasayı ihlal" suçundan verilen, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının ayrı ayrı onanmasına karar verdi.





DAVANIN GEÇMİŞİ



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; Mehmet Altan, Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak, Fevzi Yazıcı, Şükrü Turgut Özşengül, Yakup Şimşek ve Tibet Murat Sanlıman, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimini önceden bildikleri iddia ediliyor. Davanın görüldüğü İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, 16 Şubat 2018 tarihinde yaptığı karar duruşmasında, Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan, Mehmet Altan, Fevzi Yazıcı, Yakup Şimşek ve Şükrü Turgut Özşengül, "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanıkların cezasında indirime gidilmedi. Tutuksuz sanık Tibet Murat Sanlıman'ın ise "Silahlı terör örgütüne bilerek veya isteyerek yardım etme" suçundan dava açılmışsa da suçu işlediği sabit olmadığından beraatına karar verildi. Sanıkların avukatları, karara itiraz ederek davayı İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı. Dosyanın geldiği İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, 18 Haziran 2018 tarihinde Mehmet Altan'ın tahliyesine karar vermişti.