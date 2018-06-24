(Görüntülü) Genelkurmay Başkanı Akar ve Kara Kuvvetleri Komutanı Güler oyunu Ankara'da kullandı

(Görüntülü) Genelkurmay Başkanı Akar ve Kara Kuvvetleri Komutanı Güler oyunu Ankara'da kullandı

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