(Görüntülü) Gençlik ve Spor Bakanı Bak, gençlerle top sektirdi

İSTANBUL,()-BAĞCILAR Belediyesi 15. Yaz Spor Okulları Sezon Açılışı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak?ın katıldığı törenle gerçekleşti. Açılışta konuşan Bak, Bağcılar?ın önemli sportif tesislere kavuştuğunu belirterek öğrencilerle top sektirip ok attı.

Bağcılar Belediyesi?nin 15. Geleneksel Yaz Spor Okulları Sezon Açılışı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak?ın da katıldığı törenle yapıldı. Programa AK Parti İstanbul Milletvekili Harun Karaca, İlçe Kaymakamı Mustafa Eldivan, AK Parti İlçe Başkanı İsmet Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, öğrenciler ve velileri katıldı. Açılış öncesi bir konuşma yapan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aydın Bak, 23 bin öğrencinin Yaz Spor Okulları'nda değişik branşlardaki sportif faaliyetlere katılacağını ifade etti.

BAKAN BAK, ÖĞRENCİLERLE TOP SEKTİRİP, OK ATIŞI YAPTI

Bak, ?Sporun içinden gelen bir Cumhurbaşkanımız var. Bizlere önderlik yapıyor. ?Tesisler yapın, gençlerimiz sokaklarda değil tesislerde olsun?, diye talimatı verdi? diye konuştu. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı?nın ekibiyle birlikte önemli sportif faaliyetlerde bulunduğunu da belirten Bakan Bak, ayrıca Göztepe Mahallesi?nde bir spor kompleksi inşa ettiklerini sözlerine ekledi. Programın sonunda Bakan Bak, Yaz Spor Okulu öğrencileriyle top sektirirken Bilgi Evleri öğrencileriyle de ok atışı yaptı.

?BAĞCILAR ARTIK SPORLA DA ANILIYOR?

Bağcılar?ın genç bir nüfusa sahip olduğunu da hatırlatan Çağırıcı, ilçenin adının artık sporla da anıldığını ifade etti. 9 tane Kapalı Yüzme Havuzu, 7 halı saha, kapalı spor salonları ile Mahmutbey Stadı?nın spora hizmet verdiğini belirtti. Yaz Spor Okulları'na ilginin de arttığına dikkat çeken Çağırıcı 23 bin öğrencinin6 gün boyunca futbol, voleybol ve basketbol branşlarında 100 ?ü aşkın beden eğitimi öğretmeninden eğitim alacağını kaydetti. Çağırıcı, ?Eğitimlerimiz Mahmutbey ve İSTOÇ stadı, halı sahalar, spor salonları, okul bahçeleri olmak üzere tam 27 noktada devam edecek? şeklinde konuştu.