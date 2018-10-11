(Görüntülü)Gençlerin fikirleri 'yarınlara uçacak'

İSTANBUL, () - PEGASUS Hava Yolları, Sivil Toplum için Destek Vakfı koordinasyonunda ve Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) yürütücülüğünde 'Yarınlara Uçuyoruz Projesi'ni başlattı. Proje kapsamında gençlerin Türkiye içindeki toplumsal fayda ve dayanışma temelli fikirlerinin desteklenmesi hedefleniyor. Pegasus Hava Yolları’nın Yarınlara Uçuyoruz Projesi, Sivil Toplum için Destek Vakfı koordinasyonunda ve Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) yürütücülüğünde başladı. Gençlerin Türkiye içindeki toplumsal fayda ve dayanışma temelli fikirlerini desteklemek amacıyla geliştirilen proje kapsamında, Eylül 2018 – Haziran 2019 tarihleri arasında 20 proje desteklenecek. Türkiye’deki 18-29 yaş arası bütün gençler ve gençlik grupları, toplumsal fayda ve dayanışmayı odağına alan bütün seyahat fikirleriyle yarinlaraucuyoruz.com internet sitesi üzerinden başvuru yapabilecek. Teknik ön elemeden geçirilecek başvurular, oluşturulan kurul tarafından da değerlendirilecek. NANE: TOPLUMA OLAN BORCUMUZU ÖDEMEK İÇİN PROJE GELİŞTİRDİK Proje hakkında bilgi veren Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane, "Biz misafirlerimizin uçmasını sağlayarak hayatlarına bir noktada dokunuyoruz ve kolaylık getiriyoruz. Topluma olan borcumuzu bir şekilde ödeyebilmek için de sosyal sorumluluk projelerine destek oluyorduk. Bu projeleri daha bilinçli ve sürdürülebilir yapabilmek amacıyla bu konuda uzman sivil toplum kuruluşlarıyla çalışma fikri ortaya çıktı. Biz de Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) ve Sivil Toplum için Destek Vakfı'nı seçtik" dedi. "ULAŞIM VE BARINMA İHTİYAÇLARINI KARŞILAYACAĞIZ" 21 Eylül-20 Ekim tarihleri arasında gençlerden gelen projeleri kabul edeceklerini belirten Nane, "Gelen projelerden 20 tanesini seçeceğiz; bunlar uçtuğumuz bölgelerde topluma, çevreye, insanlığa katkıda bulunabilecek projeler olacak. 6 kişiden oluşan bir jürimiz olacak, seçilen projelerde gönüllü çalışacak arkadaşlarımızın ulaşım ve barınma ihtiyaçlarını karşılayacağız. Proje üretmek isteyen 18-29 yaş arasındaki gençler bizim sayemizde projeleri şekillendirmiş olacaklar, bunun için bir site kurduk. Bir yandan da onların bu proje gerçekleşirken ihtiyaçları olan bazı kaynakları sağlayarak destek vermiş olacağız" ifadelerini kullandı. "50 PROJE BAŞVURUSU OLDU" Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Karal ise, bu projeyle katma değer yaratmayı ve gençlerin sorumluluk alarak topluma fayda sağlamalarını amaçladıklarını söyleyerek, "TOG projenin örgütlenmesini üstleniyor. Şu ana kadar 50 proje başvurusu oldu, daha da gelecektir. Çocuk, kültürel miras, kadın gibi proje konuları var. Projeler belli kriterler göz önünde bulundurularak seçilecek. Bu kriterler, toplumun dayanışması ve değişimine katkı sağlayacak, projeyi yürüten gençlerin kendilerini geliştirmesine destek olacak" dedi. "FON SAĞLAYAN İLE FONA İHTİYAÇ DUYAN STK'YI BİR ARAYA GETİRİYORUZ" Sivil Toplum İçin Destek Vakfı Mütevelli Heyeti ve Denetim Kurulu Üyesi Kerim Paker de, "Biz projede aslında kolaylaştırıcıyız. Amacımız, hibe veren veya fon sağlayan ile bu fona ihtiyaç duyan sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirmek. Pegasus ile yaptığımız görüşmeler neticesinde ne istediklerini bulduk, daha sonra bunu kimlerle yapabileceklerini araştırarak TOG'u bulduk ve ikisini bir araya getirdik. Bir de hangi projelerin daha etkin sonuçlar verebileceğini değerlendirme sürecimiz var. Hem bireylerden gelen bağışlar, hem de kurumlarla yapılan ortaklıklar çerçevesinde bugüne kadar 44 STK’ya 938.550 liralık hibe transferi sağladık. Bu projede de Pegasus ve TOG iş birliği ile gençlerin toplumsal fayda sağlayacak çalışmalarını destekleyeceğiz" diye konuştu. (FOTOĞRAFLI-GÖRÜNTÜLÜ)