(Görüntülü) Genç nesiller kültürel mirasla buluştu

AVRUPA Birliği’nin Kültürel Miras Yılı kutlamaları çerçevesinde Muş’ta ‘Genç Nesiller Kültürel Mirasla Buluşuyor’ forumu düzenlendi. Foruma katılan AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, bölgede gezip gördükleri yerleri ‘muhteşem’ olarak niteledi.



Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından Muş Alparslan Üniversitesi’nin 1071 Malazgirt Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen foruma Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce genç katıldı. Vali Aziz Yıldırım, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat’ın da izlediği forum, ilgi gördü. Rektör Prof. Dr. Polat, “Kültürler aslında kopyalanamayan, taklit edilemeyen özgün değerlerdir. Biz aslında burada yapmış olduğumuz bu etkinlikle kopyalanamayan, taklit edilemeyen değerlerimizi, kültürlerimizi, yine kopyalanamayan, taklit edilemeyen başka değerlerle, kültürlerle mukayese etme imkânına sahip oluyoruz" diye konuştu.



Forumun açılışında konuşan AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Muş ve bölgede yaptıkları gezinti hakkında bilgi verdi. Çok güzel günler geçirdiğini anlatan Berger, “Ziyaret etmemiz gereken yerleri öneren herkese teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok muhteşemdi. Avrupa Delegasyonu 10 yıldır buna benzer gençlik forumlara düzenlemeye devam ediyor. Ancak biz bu organizasyonda sadece öğrencilerle değil, hayatın tüm alanından gençlerle ilk kez bu şekilde birlikte hareket edip, bir araya geliyoruz" dedi.



Kültürel mirasın bir toplumun ortak geçmişlerini anlatan hazineler olduğunu belirten Vali Aziz Yıldırım ise şunları söyledi:



"Kültürel miras, bir toplumun üyelerine ortak geçmişlerini anlatan, aralarındaki dayanışma ve birlik duygularını güçlendiren bir hazinedir. İnsanların tarih boyunca biriktirdikleri deneyimlerin ve geleneklerin devamlılığını, geleceğin doğru kurulmasını sağlar. Toplumlar için kendi kültürel mirasları, ulusal kimliklerinin tanımlayıcı öğeleri olarak görülmektedir. Kültürel mirasların korunması, bir nevi ulusal kimliklerin korunması ile eşdeğerdir. Hatta toplumlar bu değerleri kendi kültür mirasları olarak sahiplenebilmek için bu öğelerin kökeni üzerine bilimsel araştırma faaliyetlerine girişmişlerdir. Şüphesiz bu sahipleniş oldukça önemlidir, çünkü bu alana yönelik çalışmaların artmasına, bu değerlerden unutulmaya yüz tutanların ortaya çıkarılmasına olanak sağlamaktadır."



Konuşmaların ardından sanatçı Rasim Öztekin, Muşlu sahne sanatçısı Veysel Diker, yönetmenler Yüksek Aksu ve Jale İncekol, gençlerle fikir alışverişinde bulundu. Kültürel mirasın korunmasının önemini içeren tartışma programı da yapılan forum, akşam düzenlenecek ‘Evrencan ve Uzaylılar’ konseri ile sona erecek.

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