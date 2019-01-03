(Görüntülü) Gemiler Çayağzı Limanı'na sığındı

Ahmet ACAR DEMRE, () Akdeniz'de beklenen şiddetli fırtına nedeniyle açık denizde seyreden gemiler Demre'nin Çayağzı Limanı ile Kekova Adası'nın arasında kalan bölgeye sığındı. Akdeniz'de beklenen şiddetli fırtına nedeniyle Türk bandıralı 3 kuru yük gemisi Demre'nin Çayağzı Limanı açıklarında demir attı. Arızalanan büyük ölçekli bir balıkçı teknesi veya yolcu şilebi olduğu sanılan gemi de römorkör tarafından fırtına öncesi kuru yük gemilerinin bulunduğu bölgeye çekildi. Gemilerin bu akşam saatlerinde başlayacağı belirtilen fırtınanın dinmesine kadar burada kalacağı açıklandı.