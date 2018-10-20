(Görüntülü) Gazipaşa'da Çekirdeksiz Nar Festivali

Yücel BULUT GAZİPAŞA(Antalya), ()ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde bu yıl 9'uncusu düzenlenen Gazipaşa Çekirdeksiz Nar Festivali yapıldı. Gazipaşa Kaymakamlığı ve Gazipaşa Belediyesi tarafından düzenlenen Gazipaşa Çekirdeksiz Nar Festivali ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Gazipaşa'ya adının verilişinin 96'ncı yılı etkinlikleri Cumhuriyet Meydanı'ndan öğrencilerden oluşan bando takımı eşliğindeki kortej geçişiyle başladı. Etkinliklere Kaymakam Ali Sakar, Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Kaya, Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Ak Parti İlçe Başkanı Sait Yıkmaz, Alanyasporlu futbolcular, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı. Atatürk Parkı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra açılış kurdelesi kesildi. Kaymakam Ali Sakar, Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Çekirdeksiz Nar Festivaliyle Gazipaşa'mız artık sadece doğasıyla tarımsal faaliyetleriyle değil ve aynı zamanda sanatsal ve kültürel faaliyetleriyle sanata ve spora vermiş olduğu katkılarıyla ulusal anlamda marka bir ilçe haline gelmiştir. Bu marka değeri de önümüzdeki yıllarda artacaktır. Bu festivalde en büyük amaç çekirdeksiz narı tanıtmak değil ve aynı zamanda tarımsal ve tarihsel değerlerimizi canlı tutabilmek, örfümüzü, adetimizi, geleneğimizi geleceğe taşıyabilmektir dedi. Belediye Başkanı Adil Çelik de katılımcılara teşekkür etti. Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar nar stantlarını gezdi, Gazipaşa'ya özgü çekirdeksiz nar ve nardan yapılan yiyeceklerin tadına baktı. En iri nar yetiştiriciliği, en iyi nar, nardan piramit, en çok nar suyu sıkımı, nar tanesi düşürmeden yeme yarışmaları yapıldı. Festivale katılanlar oyun havaları eşliğinde doyasıya eğlendi. Halk oyunları gösterileri sunuldu. Gazipaşa Ziraat Odası festival boyunca kurduğu standa konuklara aşure ikramında bulundu. En iri nar yarışmacısının birincisi Erol Özel, en iyi nar yarışmasının birincisi Mehmet Akay, piramit yarışmasının birincisi Necmi Güneş, en çok nar suyu sıkma yarışmasının birincisi Ömer Özen, nar tanesini düşürmeden yeme yarışının birincisi ise Ali Kerem Kısaaslan oldu. Yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi.