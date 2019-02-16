(Görüntülü) Gaziantep'te STK'lar Yemen için bir araya geldi

Gaziantep'te ki STK'lar İHH İnsani Yardım Vakfı'nın düzenlediği 'Yemen Yararına Kahvaltı Programı'nda bir araya geldi.

Bir düğün salonunda düzenlenen programa Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, STK temsilcileri ve üyeleri katıldı. Kuran tilaveti ile başlayan programın açılış konuşmasını yapan Müslüman devletler arasında en zengin ülkenin Türkiye olduğunu belirtti. İslam coğrafyasındaki yer altı zenginliklerinin batılı devletler tarafından kullanıldığını ifade eden Yıldırım şunları dedi

Bugün Yemen ile ilgili bir araya geldik fakat dünyadaki meseleler parça parça ele alınmaması gereken meselelerdir. Yemen'in başına neden bu sıkıntılar geldi öncelikle bunları anlamak zorundayız. Şu anda dünya nüfusunun yüzde 24'ü Müslümanlarca oluşturulmakta ve coğrafyanın da yüzde 28'i Müslüman toprakları olarak biliniyor. Ama yeraltı kaynakları ve zenginliklerinin yüzde 60'ı bizim topraklarda. Fakat biz bu yüzde 60'ın ne kadarını üretime çevirip kullanabiliyoruz derseniz, yüzde 2'ni üretime çevirebiliyoruz ancak. Dünyanın en fakir ülkeleri Müslüman ülkeleri. Mesela şaşıracaksınız belki ama dünyanın en zengin Müslüman ülkesi diye soracak olsam. Bilen var mı içinizde Dünyanın en zengin Müslüman ülkesi Türkiye. Bu Müslüman ülkelerin doğal olarak durumunu ortaya koyuyor. Ticaret hacmimiz 18 trilyon İslam ülkeleri olarak, 15 trilyonda dolar olarak sıcak para döndürüyoruz. Eğer biz ayağa kalkıp yüzde yer altı kaynakları ve zenginliklerinin yüzde 60'ını becerebilir, başarabilirsek yeryüzündeki bütün zulümleri durduracak bir refah düzeyine ulaşabiliriz.

Fatma Şahin ise Müslümanların özüne dönmesi gerektiğini belirterek şöyle konuştu

Özümüze dönmemiz gerekiyor. Özümüzde, sevgili peygamberimizin hayatı ve Kuranı Kerim'in bize verdiği mesajı ne kadar uyguladığımızı herkesin kendi kalbine sorması gerektiğine inanıyorum. Biz hazreti Mevlana'nın, Yunus Emre'nin medeniyetinden geliyoruz. Sevgili peygamberimizin Veda Hutbesi bizim için en büyük talimat ve emirdir. Veda Hutbesi'nde ki her bir cümle bizim yolumuzu aydınlatmakta ve bunun gereğini yapmamız gerekmektedir. Bu anlamda baktığımız zaman İslam dini, barış dinidir. İslam dini, barış dininin temel anlamını bugün gerçekten yaşamış olsak, değerli başkanım bırakın birbirlerini öldürmeyi gönüllerimizi öldürüyoruz. Birbirimizi gerçekten sevmiyoruz. Ben bu salona girdiğim zaman gözlerden anlıyorum. Şu salondaki herkes şu sizin dediklerinizin gerçeğini yapmış olsa toplu attıkça yürekler, onu top dindiremez. Yüreklerimiz toplu atmıyor hocam. Çok ciddi sorunlarımız var. Genel ahlak sorunlarımız var. Koca Endülüs'ü bitiren şeyi bugün biz yaşıyoruz. Koca Endülüs'ü bitiren şeyi Mehmet Görmez Hoca 4 başlıkta söyledi. 'Fiziki ilim ile manevi ilimi birleştiremedik' dedi. 'Birleştiremediği için bunları yaşadı' dedi. İşte bugün biz fiziki ilim ile manevi ilimi birleştirmeyi başarabildiğimiz zaman koca bir medeniyetin taşıyıcılarıyız. Biz herhangi bir ülke değiliz. Biz her şeyin matematik ve fizik olmadığını, rahmeti, merhameti önce kendi yüreklerimize koymamız gerektiğini düşünüyorum. O yüzden koca Endülüs'ü bitiren şeyi işi ehline vermek üzere çok sağlam durmak gerektiğini söylüyor

Konuşmaların ardından çorba ve arpa ekmeği ile kahvaltı yapıldı.