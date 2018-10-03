(Görüntülü) Gaziantep'te başarılı 24 öğrenciye bisiklet

GAZİANTEP İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ?Gözüm Kulağım EBA? projesi kapsamında Eğitim Bilişim Ağı(EBA) da kullanılmak üzere düzenlenen öykü yarışmasında dereceye giren 24 öğrenciye bisiklet hediye edildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü EBA sisteminin daha geniş kullanıcı kitlesine ulaşarak görme ve işitme engelli öğrencilerinde yararlanabilmesi için ?Gözüm kulağım EBA? projesini başlattı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ?Eğitim Öğretimde Yenilikçilik Yarışması?nda ödüle layık görülen projeye tüm okullardan yüzde 80 katılım sağlandı. 243?ü işitme ve görme engelli olan 750 öğrenci dijital ortama içerik oluşturdu. Proje kapsamında ilkokul, ortaokul ve liselerin katıldığı öykü yarışmasında dereceye giren 24 öğrenciye bugün düzenlenen törenle bisiklet verildi.

Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlenen törene Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete, öğrenciler ve aileleri katıldı. Törende konuşan Cengiz Mete, projeyi anlatarak şunları dedi

?Başlattığımız proje kapsamında EBA?ya ulaşımın yaygınlaşması ve hem işitme engelli hem de görme engelli öğrencilerimizin sisteme dahil olmasını istedik. 750 öğrencimizin katılımıyla bir öykü yarışmasının da içerisinde yer aldığı bir farkındalık projesi aslındı bu. Projemizin önemli bir ayağı bizi görme ve işitme engelli öğrencilerimizin de sisteme dahil olduğu bir proje geliştirdik. Öğrencilerimizin yaptığı içeriklerin bu engelli öğrencilerimizin de göreceği ve duyacağı bir ortam oluşturmak istedik. Hatta sadece öğrenciler değil isterlerse büyüklerde bu öykülere ulaşabilecekler. Bu proje kapsamında düzenlenen öykü yarışmasında dereceye giren 24 öğrenciye bugün ödülleri olan bisikletleri veriyoruz. Öğrencilerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ederim.ö

Fatma Şahin de engelli bireylerin sosyal hayata entegre olmasını önemsediklerini dile getirdi. Türkiye?de ilk Engelliler Daire Başkanlığı?nın, Gaziantep?te kurulduğunu ve başkan olarak da engelli bireyin atandığını hatırlatan Şahin şöyle devam etti

?Biz Milli Eğitim Bakanlığımız ve müdürümüzle çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bizim bir iddiamız var, engelli dostu şehir olmak, engelsiz şehir olmak. 2 milyon vatandaşımızın, yaşlı, genç, engelli herkesin hayat bulduğu bu şehirde yaşarken herkesin memnun olduğu bir şehir olma iddiamız ve hedefimiz var. O yüzden bilim ve teknoloji çağının fırsatlarını, imkanlarını özellikle engelli çocuklarımıza kazandırmamız gerekiyor. Biz biliyorsunuz Türkiye?de ilk kez Engelliler Daire Başkanlığı?nı kurduk. Başına görme engelli bir arkadaşımızı getirdik. Görme engelli, işitme engelli çocuklarımızı biz bugün dünyanın herhangi bir yerindeki engelli bir çocukla yarıştırabilecek hale getirebilmemiz için onları güçlendirmemiz lazım. Nasıl güçlendireceğiz Eğitim fırsatıyla. Eğitim fırsatı verirken de bilim ve teknoloji çağının bütün fırsatlarını bu çocuklarımıza vermemiz gerekiyor. Eğitimle ilgili kısımda teknolojiyi besleyen eğitimle ilgili kısımda engelli çocuklarımızın önünü açmak bizim boynumuzun borcudur.ö

Konuşmaların ardından öğrencilere bisikletleri dağıtıldı.