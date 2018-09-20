(Görüntülü) Gaziantep, Beluras'un başkenti ile 'Kardeş şehir' oldu

GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi ile Belarus'un başkenti Minsk arasında 'Kardeş Şehir' protokolü imzalandı. İmzalanan protokolle Gaziantep'in 23'üncü kardeş şehri Minks oldu. Gaziantep Uluslararası Gastronomi Festivali (GastroAntep) etkinliklerine katılmak üzere Gaziantep'e gelen 22 kardeş şehrin belediye başkanı, Belediye Meclis Salonu'nda bir araya geldi. Burada Belarus'un başkenti Minks ile 'Kardeş Şehir' protokolü hazırlandı. Dünya ülkeleri ile bir arada oldukları için çok mutlu olduğunu ifade eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Bugün bir arada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Bütün dünyanın kardeşliğinin daha da güçlenmesi için buradayız. Çünkü biz Yunus Emre'nin, Mevlana'nın medeniyetinden geliyoruz. Kalbimizle, bütün sevgimizle tüm dünyayı kucaklıyoruz. Bu medeniyetin temsilcileri olarak, barış, kardeşlik, sevgi yolculuğumuzu güçlendirerek aramızdaki engelleri kaldıracağız. Bir olacağız, diri olacağız, Gaziantep olacağız, Türkiye olacağız, Dünya olacağız" dedi. Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile Minsk Belediye Başkan Vekili Alexander Krepak arasında, hazırlanan 'Kardeş Şehir' protokolü imzalandı. Protokol kapsamında Gaziantep ile Minsk şehirleri, ekonomi, ticari ve kültürel açıdan ortak çalışma yapacak.

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×