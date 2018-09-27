(Görüntülü) Fuat Oktay: Yeni havalimanı 225 bin kişiye istihdam yaratacak (3)

Enver ALAS - İbrahim YILDIZ / İSTANBUL,() CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, 29 Ekim'de İstanbul Yeni Havalimanı'nın ilk etabının hizmete gireceğini belirterek, "Yılda 90 milyon yolcu kapasitesine sahip bu önemli eser için hedefimiz 2023'te 200 milyon yolcu kapasitesine ulaşmaktır. Ayrıca yeni havalimanının ek olarak 225 bin kişiye doğrudan ve dolaylı olarak istihdam yaratacağı öngörülmektedir. Bununla da Türkiye sivil havacılık sektörünün yeni merkezi ve cazibe adası haline gelecektir. Yeni havalimanımız bizim prestijimiz olmasının ötesinde markamız olacaktır" dedi. Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Apronu'nda bu yıl 12'ncisi düzenlenen 'İstanbul Airshow'un açılışı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın katılımıyla düzenlenen törenle gerçekleşti. Yaklaşık 150 firmayı bir araya getiren, 40 hava aracının sergilendiği İstanbul Airshow'un açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TEKNOFEST'in ardından Airshow'un da küresel havacılık sektörünün oyuncularını bir araya getirmesi açısından önemli rol oynadığını söyledi. Türk sivil havacılığının son 15 yılda gösterdiği üstün performansla birlikte İstanbul Airshow'un ilk kez düzenlendiği 1996'dan bu yana büyük bir yol kat ettiğini kaydeden Oktay, bu dönemde İstanbul'un dünyanın havacılık merkezlerinden biri olma yolunda hızla mesafe aldığına dikkat çekti. "YENİ HAVALİMANI 29 EKİM'DE HİZMETE GİRECEK" 29 Ekim'de açılışı yapılacak İstanbul Yeni Havalimanı'na değinen Fuat Oktay, "Tüm etaplar tamamlandığında dünyanın en büyük üç havalimanından biri olacak İstanbul'un yeni havalimanı geri sayım başladı. 21 Haziran'da sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 3. havalimanımıza ilk inişini gerçekleştirmişti. Ne kadar güvenli olduğunu bütün dünyaya göstermiştir. İnşallah 29 Ekim'de havalimanımızın ilk etabı tamamen bitmiş ve hizmete de açılmış olacak. Yılda 90 milyon yolcu kapasitesine sahip bu önemli eser için hedefimiz 2013'te 200 milyon yolcu kapasitesine ulaşmaktır. Ayrıca yeni havalimanının ek olarak 225 bin kişiye doğrudan dolaylı olarak istihdam yaratacağı öngörülmektedir. Bununla da Türkiye sivil havacılık sektörünün yeni merkezi ve cazibe adası haline gelecektir. Yeni havalimanımız bizim prestijimiz olmasının ötesinde markamız olacaktır" diye konuştu. "TÜRKİYE SÖZ KONUSU PAZAR İÇİN MÜKEMMEL BİR KISTAS OLUŞTURMAKTADIR" Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, konuşmasını şöyle sürdürdü: Ayrıca bu organizasyonun odağını oluşturan Avrasya Havacılık ve havalimanı endüstrisi açısından önemli bir merkez, önemli bir 'hub', önemli bir geçiş noktası olacak. Bu etkinlikle Avrupa'dan Balkanlara, Asya'ya havacılık ve havalimanları endüstrilerinde uzun sürede birikmiş ve yeni ortaya çıkan tecrübeleri konuşuyor olacağız. Bölgedeki diğer ülkelerden daha önce yeniden yapılandırma dönemine girmiş bir ülke olarak Türkiye söz konusu pazar için mükemmel bir kıstas oluşturmaktadır. Ülkemiz Avrasya'daki havacılık ve havalimanı endüstrisinde önemli bir lider rol üstlenmektedir. Bu rolün bilinciyle Airshow'da yeni teknolojiler inovasyon tabanlı çalışmalara, zenginleştirilmiş bir platform oluşturulması hedeflenmiştir." "ATAK TAARRUZ HELİKOPTERİMİZ TÜRK HAVACILIĞININ GURUR TABLOLARINDAN BİRİDİR" Türkiye'nin sivil havacılıkla eş zamanlı olarak savunma sanayi ve askeri alanlarda büyük işler başardığına vurgu yapan Fuat Oktay, yerli ve milli üretim İHA ve SİHA'larla küresel pazara açılma yolunda ilerlediğini aktardı. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları'nda görev alan İHA'ların Katar'da düzenlenen fuarda ilk ihracatı gerçekleştirdiğini hatırlatan Oktay, "Yine askeri teknolojiler konusunda özellikle ön plana çıkan ATAK taarruz helikopterimiz Türk havacılığının gurur tablolarından biridir. Şu sıralar Pakistan için 30 adet T129 ATAK helikopteri üretiyoruz. Pakistan ile yapılan 1,5 milyar dolarlık anlaşma tek kalemde en büyük savunma sanayii ihracatı olmuştur. Bunların yanı sıra devam eden ATAK 2 ve Milli Muharip Jet, 10 ton sınıfı genel maksat helikopteri ve HÜRJET gibi yerli ve milli devam eden yüzlerce projelerimizden birkaçıdır" diye konuştu. "TÜRKİYE ORTA ÖLÇEKLİ YOLCU UÇAĞI ÜRETİM PROJESİNİ DE BAŞLATMIŞTIR" "Büyüyen havacılığımızın emniyetli, rekabetçi ve üretken şekilde devam etmesi yönünde kararlıyız" diyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüzün denetim ve gözetim kapasitesinin artırılması için kapasite geliştirmesine önem veriyoruz. THY son 16 yılda takip ettiği yenilikçi, global politikalarla bir küresel marka olmuştur. Filosunda bulunan uçak sayısı yanında marka değerini Türkiye'nin uluslararası ekonomik prestijini de yukarılara taşımıştır. Sivil havacılık sektörümüz bugün yaklaşık 200 bin doğrudan çalışanı ve yaklaşık 20 milyar dolar cirosuyla Türkiye'yi iş dünyası ve turizm anlamında dünyaya bağlayan en stratejik alanlardan biridir. Türkiye'nin 2023 havacılık planlamasında büyük gövdeli uçak sayımızın 750'ye yolcu sayımızın 300 milyona ulaşmasını hedeflemekteyiz. Bugün Türkiye orta ölçekli yolcu uçağı üretim projesini de başlatmıştır" ifadelerini kullandı. BAKAN TURHAN: HAVACILIK SEKTÖRÜNDE TARİHİ BAŞARILARA İMZA ATTIK Törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ise karayollarından demiryollarına, limanlardan havaalanlarına kadar Türkiye'yi 16 yılda ulaşımda taçlandırdıklarını, havacılık sektöründe de tarihi başarılara imza attıklarını söyledi. Bakan Turhan, "Dünyanın en büyük havalimanlarından birini yapmaya kalkmasaydık milletimize ve ülkemize yönelik kalleş oyun enflasyonuna bu kadar maruz kalabilir miydik? Havacılık sektöründe tarihi başarılara imza attık. 16 yılda havalimanlarımızda yıllık hizmet verilen yolcu sayısını 35 milyondan 195 milyona ulaştırdık. Dış hatlarda 316 noktaya uçmaya başladık. Havayollarımızdaki uçak sayımız 510'a yükseldi. Faal havaalanı sayımızı 26'dan 55'e ulaştırdık. Sivil havacılık anlaşması yaptığımız ülke sayısı da 170'e ulaştı. 29 Ekim'de sayın Cumhurbaşkanımızın açılışını yapacağı Yeni Havalimanımızla da havacılıkta yeni bir dönemi başlatmış olacağız" dedi. "YENİ HAVALİMANIMIZDA YERLİ VE MİLLİ ÜRETİM UÇAKLARIMIZIN İNİP KALKMASI BİR HAYAL DEĞİL" Bakan Turhan şunları söyledi: "Ülkemizin havacılık altyapısı ve uluslararası kabiliyetleri her geçen gün artarken kullandığımız teknolojinin de milli olması için büyük gayret sarfediyoruz. Havacılık ve uzay sanayiinde amacımız teknolojiyi ithal eden ülke değil, teknoloji üreten, geliştiren ihraç eden bir ülke olmaktır. Çok şükür yerli ve milli hava araçları üretiminde de büyük mesafeler kat ettik. 200 milyon yolcu kapasiteli yeni havalimanımızda yerli ve milli üretim uçaklarımızın inip kalkması bir hayal değil. İnşallah o günleri de göreceğiz." Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Bakan Turhan'ın yanı sıra protokolde bulunanlar İstanbul Airshow'un açılış kurdelesini kesti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile Bakan Turhan, daha sonra Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından üretilen 'Jet Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı Geliştirme' projesi adıyla çalışmalarına başlanılan ve fuara maketi getirilen Hürjet uçağı hakkında yetkililerden bilgi aldı. Oktay ve Turhan tamamlandığında yüzde yüz yerli ve milli üretim olacak uçağın kokpitine geçerek basın mensuplarına poz verdi. Oktay ve Turhan, beraberindekilerle fuar alanını gezerek buradaki uçakları inceledi, havacılık sektörü temsilcilerinden bilgi aldılar.