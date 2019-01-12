(Görüntülü) Florya'da tren hattındaki kaza kamerada (2)

Zeki GÜNAL - İSTANBUL ()-KAZLIÇEŞME -Halkalı şantiyesi demiryolu güzergahının Florya mevkiinde 2 iş makinesinin çarpışma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, bugün saat 09.30 sıralarında demiryolu trafiğine kapalı olan Kazlıçeşme -Halkalı şantiyesi demiryolu güzergahının Florya -Akvaryum kesiminde meydana geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bir UNİMOG iş makinesi ile bir katener aracı çalışma ve malzeme taşımak üzere hatta girdi. İki iş makinesi henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı. Kazada araçtan atlayan iki işçi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.