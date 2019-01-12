(Görüntülü) Florya'da iki tren çarpıştı (5) (Aktüel)

Alper KORKMAZ-İSTANBUL -FLORYA'da Halkalı-Gebze banliyö tren hattında deneme seferi yapan iki tren çarpıştı. Kaza nedeniyle olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralananlar ambulansla hastaneye kaldırıldı.