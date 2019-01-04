(Görüntülü) Fırtına, çatıyı uçurdu

Mithat ABAKAN MANAVGAT(Antalya),() Antalya'da dün gece etkili olan fırtına nedeniyle Manavgat Sebze ve Meyve Halindeki bir işyerinin çatısı uçtu. Manavgat'ta dün gece etkili olan fırtına bazı işyerlerine zarar verdi. Fırtına nedeniyle Manavgat Sebze ve Meyve Halindeki bir işyerinin çatısı uçtu. Hasan Fehmi Boztepe Caddesi'nde reklam panolarına takılarak duran saç levhalar nedeniyle cadde uzun süreli tek yönlü trafiğe kapatıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin saç levhaları kaldırmasının ardından cadde yeniden trafiğe açıldı.