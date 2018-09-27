(Görüntülü) Finike'de turistlere dalış eğitimi

Suat SÖĞÜT FİNİKE(Antalya), () FİNİKE ilçesi Gökliman Plajı'nda, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu hocası Fevzi Biçer önderliğinde dalış yapan yerli ve yabancı turistler sualtı zenginliğini keşfediyor. Finike Gökliman Plajı'nda, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'na bağlı hizmet veren bir dalış merkezinde hem dalgıçlık eğitimi veriliyor hem de sualtı dünyasını merak eden turistlere dalış yaptırılıyor. 2011 yılından bu yana Finike'de dalış merkezi olarak faaliyetlerini yürüten dalış öğretmeni Fevzi Biçer, ilçenin sualtı zenginliğini yerli ve yabancı turistlere tanıtmak istediklerini belirterek, Sualtı zenginliği bakımından Finike çok zengin bir yapıya sahip dedi. Dalış sırasında sualtı zenginliklerini de görüntülediklerini belirten Biçer, Akdeniz'de yaşayan bütün canlılardan lapinler, gridalar, mürenler, kalamarlar, carettalar ve Akdeniz foklarına dalış sırasında rastlamak mümkün. Ayrıca antik olarak her koyda amforalar bulunuyor. Onları da görüntülüyoruz. Çağıllı Plajı'nda 2 bin yıllık bir çıpa buldum ve Akdeniz Üniversitesi'ne bildirdim. Daha sonra Akdeniz Üniversitesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı gemi göndererek çıpayı çıkardı. Şu anda Antalya Müzesi'nde duruyor. Ayrıca Gökliman Plajı'nda Osmanlı dönemine ait iki tekne kalıntısı buldum. Görüntüledim. İlgili yerlere bildirdim. Daha sonra üniversiteden gelen ekipler araştırma yaptı ve kayıt altına aldı diye konuştu. 'TÜRKİYE'NİN EN ÇOK GÜNEŞ ALAN İLÇESİ' Finike'de yaz kış dalış yapmanın mümkün olduğunu anlatan Biçer, Deniz sıcaklığı 30 derece. Finike, Türkiye'nin en çok güneş alan ilçesi. Yaz kış dalış yapmak mümkün. Kışın elbiselerimizi giyerek, yazın da normal şortlarla dalışımızı yapıyoruz. Sualtı görüntüsü nettir. Kirlilik söz konusu değil. Cam gibi bir görüntüye sahiptir. Bütün canlı türlerini bu dalışlarda görmek mümkün dedi. BİNLERCE KİŞİYİ SUALTINA İNDİRDİM Amaçlarının kurslar vererek hem gençleri hem de birçok yaş grubundan insana su sporlarını sevdirmek, sualtı dünyasıyla tanıştırmak istediklerini söyleyen Biçer, şöyle dedi 2011 yılından itibaren otellerde konaklayan Rus, Hollandalı, Alman ve yerli turistleri Gökliman ve Çağıllı plajlarında daldırarak onlara Finike'nin sualtı zenginliğini gösterdim. Binlerce kişiyi sualtına indirdim. Discovery dalışları yaptırıyorum. 5 metre 30 dakika süren dalışlarda sualtı fotoğraf ve videoları çekerek ilçenin tanıtımına katkıda bulunuyoruz. Almanya'dan Türkiye'ye gelerek dalış merkezi ekibiyle dalan gençler de dalış öncesi ilk defa sualtını görecekleri için heyecanlı olduklarını söyledi. Dalış sonrası duygularını da paylaşan gençler, Almanya'da böyle bir imkan yok. Tatile geldik. Otelin böyle bir imkan sunduğunu öğrenince denemek istedik. Sualtını her zaman görmek mümkün değil. İnsan ilk başlarda tedirgin oluyor. Panik oluyor. Suya daldıkça korku kayboluyor ve daha çok merak ediyorsunuz. Güzel bir tecrübe oldu. En azından bir kere de olsa herkese dalmayı tavsiye ediyoruz dedi.