(Görüntülü) Feyzullah Ensari Türbesi'nin restorasyonu tamamlandı

BİTLİS'te restorasyonu tamamlanan Alemdar Cami ve Feyzullah Ensari Türbesi yeniden hizmete açıldı. 2 yıl önce başlayan restorasyon çalışmaları 1,2 milyar liraya mal olduğu belirtildi. Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Alemdar Cami ve Feyzullah Ensari Türbesi'nde 2 yıl önce başlatılan çalışmalar tamamlanarak ilk cuma namazı kılındı. Açılışa da Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, İl Jandarma Komutanı Albay Erhan Demir, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, Bitlis için tarihi bir günü her beraber yaşadıklarını söyledi. Ustaoğlu, "Vali olarak göreve başladığımda ilk ziyaret ettiğim yer Feyzullah Ensari Hz. Türbesi olmuştu. Büyük bir heyecanla ziyaret ettiğim bu türbeyi görüce çok üzülmüştüm. Yıllardır restorasyon bekleyen ama bir türlü bitmemiş, adete kangren olmuş bu türbemiz ve camimizin inşaat süreci uzun bir zaman almıştı. Bizi, gelen misafirlere karşı mahcup eder durumdaydı. O gün restorasyon için talimatlarımızı verdik. Bitlis’imize, tarihimize ve en önemlisi de Peygamber Efendimizin dizinin dibinde yetişmiş Ebu Eyyub el-Ensari sahabemizin kardeşi olan Feyzullah Ensari Hz. Bu türbesinin restorasyonuyla ilgili yaptığımız çalışmalarla kıldığımız ilk cuma ile açılışını yaptık. Büyük bir huzur içerisindeyiz. Burası ilimiz açısından çok önemli bir mekan. İnanç ve kültür turizmimizle vatandaşlarımızın sürekli ziyaret ettiği bir mekanı bu millete, tarihimize, inancımıza yakışır bir biçimde inşa etmemiz gerekiyordu" dedi. Bitlis’in medeniyetler ve alimler şehri olduğunun altını çizen Vali Ustaoğlu, her bir karış toprağının tarihe şahitlik ettiğini vurguladı. Ustaoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bitlis medeniyetler ve alimler şehridir. Vadideki bu güzel şehir yüzyıllardır islama sancaktarlık yapmış, çok kıymetli şahsiyetleri bünyesinde barındırmıştır. Sokaklarını gezdiğimizde adeta tarihe şahitlik eden, onlarca tarihi eseri barındıran bir şehirdir. Hep kadim şehrin tarihine kavuşacağını söyledik. Amacımız gelecek nesile tarihimizi kazandırmak oldu. Ulu Camiye pencereden giriyorduk. Pencereden girdiğimiz camiyi 5 ay gibi bir sürede restorasyonunu tamamladık. Cezaevi mevkiinde yer alan mahallemizde yıllardır ezan sesi yoktu. O mahallemizde oturan vatandaşlarımızın serzenişleri vardı. 3 ay gibi bir sürede orada cami açılışı yaparak büyük bir eksiği giderdik."

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