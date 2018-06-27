(Görüntülü) FETÖ'nün dershane binası, İcra Dairesi'ne dönüştürüldü

ÇORUM'da 15 Temmuz darbe girişiminin ardından el konulan FETÖ/PDY'ye ait dershane binası, İcra Mahkemesi ve İcra Dairesi olarak hizmete açıldı.



Karakeçili Mahallesi Ilıca Caddesi'nde, FETÖ'nün dershane olarak kullandığı ve 15 Temmuz darbe girişimi sonrası el konulan bina, Çorum Adliye Sarayı Ek Binası İcra Mahkemesi ve İcra Dairesi olarak hizmet vermeye başladı. Binanın açılışına, Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül'ün yanı sıra Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Arı, Jandarma Komutanı Albay Abdurrahman Başbuğ, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, bazı daire müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı. Açılışta ilk konuşmayı yapan Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, "FETÖ bu binayı bilindiği gibi milletimizin alın terini, tertemiz emeklerini, dini duygularını sömürerek oluşturduğu ve örgütsel amaçlar için kullandığı maddi kayraklarla satın almıştı. Bu ekonomik değeri yeniden devletimizin ve milletimizin hizmetine sunmaktan ayrı bir gurur ve mutluluk duyuyorum" dedi.



Açılışı gerçekleştirilen bina, protokol tarafından gezildi ve ardından da kokteyl düzenlendi.



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