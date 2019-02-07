(Görüntülü) Fatih Terim'in babası, son yolculuğuna uğurlanıyor (1)

GALATASARAY Teknik Direktörü Fatih Terim'in vefat eden babası Talat Terim'in (93) cenazesi, Adana'da, toprağa verileceği Asri Mezarlık'a götürülmek üzere yola çıkarıldı. Fatih Terim'in de cenaze aracının ön koltuğunda oturduğu görüldü.