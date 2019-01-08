(Görüntülü) Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nin arkasındaki istinat duvarı çöktü, hastane boşaltılıyor (Aktüel)

Zeki GÜNAL/İSTANBUL, () Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nin arkasındaki istinat duvarı çöktü. Daha sonra meydana gelen elektrik kesintisinin ardından hastane boşaltılıyor.

(Görüntülü) Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nin arkasındaki istinat duvarı çöktü, hastane boşaltılıyor (Aktüel)

Zeki GÜNAL/İSTANBUL, () Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nin arkasındaki istinat duvarı çöktü. Daha sonra meydana gelen elektrik kesintisinin ardından hastane boşaltılıyor.

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