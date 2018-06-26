(Görüntülü) Eyüpsultan'da yaz okulları başladı

İSTANBUL, () - ÖĞRENCİLERİN yıl boyunca beklediği yaz okulları başladı. Eyüpsultan Belediyesi tarafından hazırlanan etkinlikler aracılığıyla öğrenciler, eğitim alacak ve spor alanlarında da mental ve fiziksel olarak kendilerini geliştirebilecekler.

Yaz okulları bu yıl, Gençlik Merkezleri, Ali Kuşçu Uzay Evi Astronomi Yaz Okulu, Simurg Dil Evi İngilizce Yaz Okulu ve Yaz Spor Okulları şeklinde toplam iki etap olarak gerçekleştirilecek. İlk etabı 18 Haziran - 16 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek olan yaz okullarının ikinci etabı ise 2 Temmuz - 16 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek.

12 FARKLI BRANŞ

Öğrencilere sportif değerler eğitimi, eğitsel oyunlar, bisiklet eğitimi, geziler, sanat ve beceri atölyelerinin yanı sıra futbol, basketbol, voleybol, tenis, uzak doğu sporları, yüzme, satranç, mini golf, okçuluk, atletizm, güreş, oryantiring gibi 12 farklı branşta eğitim verilecek.

UYGULAMALI EĞİTİM VERİLECEK

Ortaokul ve lise öğrencilerinin ücretsiz olarak katılacağı Ali Kuşçu Uzay Evi Astronomi Yaz Okulu'nda güneş sistemleri, güneş gözlemi, uzay çalışmaları ve yıldızların hayatı şeklinde uygulamalı eğitimler alınacak. Bunun yanı sıra İstanbul Teknik Üniversitesi Uydu Sistemleri Tasarım ve Test Laboratuvarı, İstanbul Üniversitesi Gözlemevi Uygulama ve Araştırma Merkezi ve İstanbul Üniversitesi Gezegenevi?ne gezi programları da düzenlenecek.

İNGİLİZCE YAZ OKULU

Simurg Dil Evi İngilizce Yaz Okulu'nda ise ilkokul, ortaokul ve lise sınıfı öğrencilerine uygulamalı eğitimler verilerek, en kolay yoldan yabancı dil öğrenmeleri sağlanacak. Simurg Dil Evi?nde öğrenciler yarışırken öğrenme, izleyerek ve dinleyerek öğrenme, tematik eğitimle öğrenme, müzikle öğrenme teknikleri kullanılacak.

BEŞ BÖLGEDE SPOR EĞİTİMİ VERİLECEK

Yaz Okulu Spor Merkezleri, Alibeyköy Spor Kompleksi, Eyüp Merkez (Eyüp Kız Anadolu İ.H.L), Yeşilpınar (Cumhuriyet Ortaokulu) ve Kemerburgaz - Göktürk (Osman Yumuk Spor Kompleksi) ve Topçular Mahallesi (Dede Korkut Ortaokulu) olmak üzere bu yıl beş bölgede kuruldu. Yeni Nesil Yaz Okulları programı kapsamında bu yıl yaklaşık 6 binden fazla öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.

Ücretsiz olacak olan etkinliklerde öğrenciler, fiziksel gelişimlerinin yanı sıra kendilerini hem sosyal hem de kültürel açıdan donanımlı hale getirebilecekleri eğitimleri alacaklar.