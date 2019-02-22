Murat SOLAK-Melih OKUMUŞ/İSTANBUL,()-EYÜPSULTAN Mithatpaşa Mahallesi'nde İGDAŞ ekiplerinin doğalgaz hattı çalışması yaptığı sırada göçük meydana geldi. Göçük altında kalan bir kişi hayatını kaybetti. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
(Görüntülü) Eyüpsultan'da doğalgaz hattı çalışmasında göçük: 1 ölü (1)
Murat SOLAK-Melih OKUMUŞ/İSTANBUL,()-EYÜPSULTAN Mithatpaşa Mahallesi'nde İGDAŞ ekiplerinin doğalgaz hattı çalışması yaptığı sırada göçük meydana geldi. Göçük altında kalan bir kişi hayatını kaybetti. Olay yerine polis, itfaiye...
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