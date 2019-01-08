(Görüntülü) Eyüp Devlet Hastanesi'nin arkasında bulunan istinat duvarı çöktü (2) (Aktüel)

Haber-Kamera Ersan SAN - İStanbul Eyüp Devlet Hastanesi'nin arkasında bulunan istinat duvarı çöktü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Olay yerindeki inceleme sürüyor.
Haber-Kamera Ersan SAN - İStanbul Eyüp Devlet Hastanesi'nin arkasında bulunan istinat duvarı çöktü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Olay yerindeki inceleme sürüyor.
Haber-Kamera Ersan SAN - İStanbul Eyüp Devlet Hastanesi'nin arkasında bulunan istinat duvarı çöktü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Olay yerindeki inceleme sürüyor.