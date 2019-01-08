(Görüntülü) Eyüp Devlet Hastanesi'nin arkasında bulunan istinat duvarı çöktü (1)

Haber-Kamera Ersan SAN - İStanbul Eyüp Devlet Hastanesi'nin arkasında bulunan istinat duvarı çöktü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Olay yerindeki inceleme sürüyor.

(Görüntülü) Eyüp Devlet Hastanesi'nin arkasında bulunan istinat duvarı çöktü (1)

Haber-Kamera Ersan SAN - İStanbul Eyüp Devlet Hastanesi'nin arkasında bulunan istinat duvarı çöktü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Olay yerindeki inceleme sürüyor.

YORUM EKLE
Gönder