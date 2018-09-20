(Görüntülü) Evrensel Aşura matem merasimi (Aktüel) 2





Haber: Gökhan ÇELİK-Kamera:Ömer HASAR İSTANBUL



Caferilik İnancını Tanıtma Araştırma ve Eğitim Derneği (CAFERİ-DER) tarafından düzenlenen "Evrensel Aşura Matem Merasimi" Halkalı'da bulunan Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde gerçekleşti.



Hz. Hüseyin ve beraberindeki 71 kişinin Kerbela'da şehit edilmesinin 1379'uncu yıl dönümü nedeniyle Halkalı Yahya Kemal Kültür Merkezi'nde“Evrensel Aşura Matem Merasimi" düzenlendi. Tören nedeniyle, kültür merkezi ve çevresine çıkan yollar kapatıldı. Buralarda sabah saatlerinden itibaren geniş güvenlik önlemleri alındı. 3 ayrı koldan tören alanına girenler 3 ayrı polis arama noktasından geçti. Törene, Türkiye Caferileri Lideri Selahattin Özgündüz, CAFERİ-DER Tanıtım Araştırma Vakfı Başkanı Sinan Kılıç, Küçükçekmece İlçe Müftüsü Mustafa Temel, Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, İran Büyükelçisi İbrahim Tahiri Fard, CHP Genel Sekreteri Akif Hamza Çebi ile çok sayıda vatandaş katıldı.



Törende kısa bir konuşma yapan CHP Genel Sekreteri Akif Hamza Çebi, "İslam adına hareket ettiğini söyleyen Ortadoğu'daki bazı gruplar, islama yakışmayan bir eylem içerisinde. Bütün İslam alemine başta Türkiye Cumhuriyeti'ne düşen görev, İslam'a yakışmayan, insanları dinleri, inançları ile ayırarak insanları öldürmeyi bile göze alan grupların önünde birlikte durmalıyız. Çok şükür Atatürk'ün kurmuş olduğu Türkiye Cumhuriyeti'nde temel değerler etrafında huzur içinde yaşıyoruz. Bu huzur gelecek senelerde de sadece ülkemizde değil, tüm insanlığın huzuru olarak, bütün ülkelerin önünde hedef olarak konulmalıdır. Kerbela'dan Çanakkaleye, Çanakkale'den İstiklal Savaşı'na, İstiklal Savaşı'ndan bugüne kadar şehadete ermiş tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Hz. Hüseyin ile 70 yarenini bu vesile ile bir kez daha rahmetle anıyorum. Hz. Hüseyin'in hak ve özgürlük mücadelesinin sadece İslam dünyasına değil, tüm insanlığın önünde bir ilke olarak durmasını temenni ediyorum" dedi.



Ardından Türkiye Caferi Lideri Selahattin Özgündüz konuştu. Konuşmasına dualarla başlayan Özgündüz, Hz. Hüseyin ve beraberindekilerin Kerbala'da şehit edildiğini anlatarak, “Allah bize gerçek İslam'ı, Kuran'ın İslamı'nı yaşamayı nasip etsin. Allah bize Hüseyin'e ağlamanın yanı sıra Hüseyin'i anlamayı nasip etsin" dedi.Tören, Zeynebiye Gençlik Tiyatrosu'nun “Masumluğun galibiyeti" adlı oyunuyla sona erdi.

