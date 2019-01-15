(Görüntülü) Evleri yanan yaşlı çifte 'Sevgi Eli' uzandı

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, yangında evleri yanan Mehmet Çukur (76) ile yüzde 80 görme ve işitme engelli eşi Şehri Çukur'a (72) Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin yardım kuruluşu olan 'Sevgi Eli' sahip çıktı. Çukur çiftinin kiraladığı başka bir evin baştan aşağıya tüm eşyası, Sevgi Eli tarafından karşılandı. Geçen 9 Ocak gecesi 4 çocuklu Mehmet ve Şehri Çukur çiftinin Merkezefendi ilçesi, Ilbade Mahallesi, 253 Sokak'taki evinde elektrik kontağından yangın çıktı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, ev kullanılmaz hale geldi. Yangının ardından yüzde 80 görme ve işitme engelli olan Şehri Çukur, oğlu Barış Çukur'un (33) evinde kalmaya, hurdacılık yapan eşi Mehmet Çukur ise triportörde yaşamaya başladı. Evi yanan Çukur çiftinin yardımına Denizli Büyükşehir Belediyesi Sevgi Eli yetişti. Çukur çiftinin aynı mahallede kiraladığı başka bir evin, beyaz eşyadan mobilyasına, perdesinden halısına kadar tüm eşyası Sevgi Eli tarafından karşılandı. Kamyonla getirilen eşyalar tek tek eve yerleştirildi. Çukur çifti, kendilerine destek olan Denizli Büyükşehir Belediyesi Sevgi Eli'ne teşekkür etti.

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