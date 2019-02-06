ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde oturan Hasan Ali Ersan (66) evinin yaklaşık 15 metre ilerisinde ölü bulundu. Ersan'ın yürürken dengesini kaybedip başını kaldırım taşına çarptığı ihtimali değerlendiriliyor.
Cumhuriyet Mahallesi'nde oturan Hasan Ali Ersan, saat 08.00 sıralarında evinin yaklaşık 15 metre ilerisinde kaldırım kenarında hareketsiz yatarken bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Hasan Ali Ersan, ambulansla götürüldüğü Gazipaşa Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Hasan Ali Ersan'ın cenazesi morga konuldu.
Olay yerinde inceleme yapan polis Hasan Ali Ersan'ın yürürken ayağının takılması sonucu düşerek başını kaldırım taşına çarptığı ihtimali üzerinde duruyor.
(Görüntülü) Evinin 15 metre ilerisinde ölü bulundu
ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde oturan Hasan Ali Ersan (66) evinin yaklaşık 15 metre ilerisinde ölü bulundu. Ersan'ın yürürken dengesini kaybedip başını kaldırım taşına çarptığı ihtimali değerlendiriliyor. Cumhuriyet Mahallesi'nde...
ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde oturan Hasan Ali Ersan (66) evinin yaklaşık 15 metre ilerisinde ölü bulundu. Ersan'ın yürürken dengesini kaybedip başını kaldırım taşına çarptığı ihtimali değerlendiriliyor.