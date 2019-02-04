(Görüntülü) Evden çaldıkları eşyaları kamyonete yüklerken yakalandılar

Bursa'da 4 hırsızlık şüphelisi, girdikleri evden çaldıkları eşyaları kamyonete yüklerken suçüstü yakalandı.

Olay saat 05.00 sıralarında merkez Nilüfer İlçesi Görükle Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Üçoluk Caddesi'nde bulunan S.B.'ye ait daireden çıkarılan ev eşyalarının bir kamyonete yüklendiğini gören bina sakinleri durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler olay yerine geldiğinde 16 ANH 56 plakalı kamyonete ev eşyalarının yüklendiğini belirleyerek hırsızlara suçüstü yaptı. Ekiplerin yaptığı incelemede kamyonete çamaşır makinesi, buzdolabı, televizyon, yatak, gardırop, kanepe yüklendiğini tespit etti. Görükle Polis Merkezi'ne götürülen şüpheliler Ö.T, E.O, S.A ve S.Ü'nün 'uyuşturucu ticareti' ve 'hırsızlık' suçlarından çok sayıda kayıtlarının bulunduğu öğrenildi. Buradaki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.