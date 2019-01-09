(Görüntülü) Evde ördükleri atkıları okulda çocuklara dağıttılar

ŞANLIURFA Büyükşehir Gençlik Meclisi Kadın Aile ve Eğitim Komisyonu ile Borsa İstanbul Kız Anadolu Lisesi tarafından yürütülen Bir Atkıda Sen Ör Anne Projesi kapsamında evde anneler tarafından örülen atkı ve bereler kenar semtlerdeki okul öğrencilerine dağıtıldı.

Bir Atkıda Sen Ör Anne Projesi etkinliğine Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Kadın Aile ve Eğitim Komisyon Başkanı Ayşe Özçınar, Borsa İstanbul Kız Anadolu Lisesi Müdürü Zeynep Türkmen, Bilim İlk ve Orta Okul Müdürü Feridun Malay, okul öğretmenleri ve öğrenciler katıldı. Evlerde örülen atkı ve bereleri alarak kenar semtlerdeki okullarda eğitim gören öğrencilere dağıtan üyeler, renkli görüntüler oluşturdu. Kış gününde bir nebzede olsan yoksul çocukların yüzünü güldürmek adına böyle bir projeyi hayatta geçirdikleri ifade eden Gençlik Meclisi Kadın Aile ve Eğitim Komisyon Başkanı Ayşe Özçınar, Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi olarak, projemiz çerçevesinde çocuklarımıza atkılarımızı verdik. Aslında biz sadece bir vesileyiz. Biz ilk başta 'bize kim destek verecek' dediğimizde Urfa'nın o kıymetli anneleri 'siz mumsanız biz sizin ateşiniziz' dediler. Allah razı olsun hepsinden. 100'e yakın atkımızı çocuklarımıza kazandırdık. Bize sponsor olan firma ve kurumlara çok teşekkür ediyorum. İnşallah daha güzel projelerle birlikte olma dileğiyle diye konuştu.

Bilim İlk ve Orta Okul Müdürü Feridun Malay ise Bu projede emeği geçen genç kardeşlerimize, Büyükşehir Gençlik Meclisine, okul müdürüne, öğretmen arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu kardeşlerimiz gençlerimizin geleceğini güzel inşa ediyorlar. Öğretmenleriyle beraber gelecekleri inşa eden gençlikler istiyoruz. Ne mutlu bu kardeşlerimiz bu tür projeyle bu tarz çalışmalarda bulunuyorlar. Rabbim bu işte emeği geçen tüm kardeşlerimize yardım etsin. Okulumuz adına çok mutlu olduk. Arkadaşlar çok güzel işler yapıyorlar. Rabbim güllerine güç katsın emeklerine emek katsın, teşekkür ediyorum dedi.

Borsa İstanbul kız Anadolu Lisesi öğretmeni Hüseyin Dağ da Borsa İstanbul Kız Anadolu Lisesi olarak, kardeş okul projesi kapsamında öğrencilerimizle Bilim İlk ve Orta Okulunu ziyarette geldik. Büyükşehir Gençlik Meclisi beraber, öğrencilerimiz kendi elleriyle ördükleri atkı ve bereleri öğrenci kardeşlerimize verdiler. Okul öğrencilerimizle kaynaştık, onlarla tanışma imkanı bulduk. Bu vesileyle emeği gecen herkese teşekkürlerimi arz ediyorum diye konuştu.