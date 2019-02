(Görüntülü) Ev kadınları, tarihi konakta ipek halı dokuyor

İZMİT'te tarihi Yeşil Konak'ta ev kadınları ve öğrenciler, ipek halı dokuyor. 6 ay ile 1,5 yıl arasında tamamlanan halılar, bir halı firması tarafından satışa sunuluyor. Kadınlar, dokudukları halının santimetresine göre para kazanıyor. İzmit Meslek Edindirme Kursları (İZMEK), İzmit Belediyesi, Halk Eğitim Müdürlüğü ve bir halı firması işbirliği ile 1927 yılında yapılan ve 2013 yılında restorasyonu gerçekleştirilen Yeşil Konak'ta 2015 yılında açılan ipek halı kurslarına katılan ev kadınları ve öğrenciler, ipek halı dokuyor. 35 ile 55, 60 ile 80 santimetre arasında dokunan ipek halılar, 6 ay ile 1 yıl arasında tamamlanıyor. Bir halı firması tarafından alınan halılar, satışa sunuluyor. Ev kadınları ve öğrenciler, dokudukları halının santimetresine göre para alıyor. YERLİ VE YABANCI TURİSTLER ZİYARET EDİYOR Tarihi konakta dokudukları halıları görmek için yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiğini söyleyen Halk Eğitim Merkezi Eğitmeni Sebiha Mantaroğlu, "Burası 2015 yılında halı kursu olarak açıldı, bizler burada ipek halı dokuyoruz. Ev hanımları, öğrencilerimiz, kızlarımız buraya gelerek halı dokuma eğitimi aldı, sonra halı dokumaya başladı. Hafta sonu dahil her gün buraya gelerek halı dokuyan kursiyerlerimiz var. Halı dokumak çok zahmetli ve emek isteyen bir iş, en küçüğü 6 ay, en büyüğü 1 sene ile 1,5 sene arasında dokunuyor. Şu ana kadar burada kursiyerlerimizle 25'e yakın halı yaptık. Burada dokunan halılar, anlaştığımız bir firmaya gidiyor ve orada satışı yapılıyor. Burada çeşitli motiflerde halılar var. Burayı ziyaret etmek için yerli ve yabancı turistler de geliyor. Halı dokuyan kursiyerler de firmadan aylık olarak ücret alıyorlar" dedi. 'AİLEME DESTEK OLUYORUM' İpek halı dokuyarak ailesine ekonomik destek sağladığını söyleyen ev kadını Aysun Turgut, "Ben ev kadınıyım, 3 çocuğum var. Bir arkadaşımdan böyle bir kurs olduğunu duydum. Ben de aileme destek olmak amacıyla buraya geliyorum, hem de zamanımı değerlendiriyorum. Çok güzel zaman geçiriyorum. 2015 yılından beri buradayım, yaklaşık 4 ayda halı dokumayı öğrendim" diye konuştu. HARÇLIĞINI ÇIKARIYOR Halı dokurken stres attığını ve öğrenci olduğu için de harçlığını kazandığını belirten Kübra Özbey ise şöyle konuştu: "Dumlupınar Üniversitesi'nde öğrenciyim. İzmit'e dönem arası tatili için geldim. Bu kursa başlamıştım hocamdan dokumayı öğrendim ve şu an severek yapıyorum. Ben halı dokumayı biraz daha çabuk öğrendim, çok severek yapıyorum. Şu an okulum nedeniyle sadece tatillerde gelebiliyorum. Halı dokurken stres atıyorum, buraya geldiğim zaman aklımdaki tek şey halı oluyor, tek amacım bu işi güzel yapmak oluyor o yüzden bütün sinirimi, stresimi alıyor. Aynı zamanda öğrenci olduğum için harçlık da kazanmış oluyorum."

