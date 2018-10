(Görüntülü) Ev işlerinin yüzde 86’sı ‘kadının görevi’ olarak tanımlanıyor

Cif’in 'Hepimizin Elinde' projesinin detayları, proje elçisi Arzum Onan’ın katılımıyla düzenlenen basın toplantısında duyuruldu. Unilever Ev Bakım Kategorisi Pazarlama Direktörü Duygu Ersoy, 'Ev İşlerinde Kadın ve Erkeğin Rolü Araştırması' sonuçlarını açıkladı. Ersoy, “Ev işlerinin yüzde 86’sı ‘kadının görevi’ olarak tanımlanıyor” dedi. Toplantıda ‘Hepimizin Elinde’ projesi ile ev işlerini kadının görevi olarak gösteren kalıplaşmış yargıların aksine kadınların değer yaratabildiği tek alanın ev işleri olmadığına dikkat çekildi. Proje elçisi Arzum Onan’ın özel olarak tasarladığı heykel de ilk kez sergilendi. Cif’in ev işlerinin üstlenilmesinde eşitlik ve aile bireyleri arasında sorumluluğun dengeli dağılımı vurgusu yapan yeni projesi “Hepimizin Elinde”, Unilever Ev Bakım Kategorisi Pazarlama Direktörü Duygu Ersoy ve proje elçisi ünlü sanatçı Arzum Onan’ın katıldığı basın toplantısı ile tanıtıldı. Ev işlerinin yalnızca kadınların görevi olmadığına ve aile bireyleri arasında ortak sorumluluk alınmasının önemli olduğuna dikkat çekmeyi hedefleyen projede, kadınların ekonomik ve sosyal hayatta daha fazla yer almasının önemi vurgulandı. “İNSANLARIN YÜZDE 86’SI EV İŞLERİNİ KADININ GÖREVİ OLARAK GÖRÜYOR” Günümüzde evdeki sorumlulukları kadar hayatın farklı alanlarında da var olmak isteyen kadınlar olduğunun altını çizen Unilever Ev Bakım Kategorisi Pazarlama Direktörü Duygu Ersoy, “Sosyal medya ve diğer içerik platformlarında yaklaşık 4 yıllık bir süreye yayılan 500 bine yakın bireysel kanaat paylaşımını incelediğimizde ev işlerinin ana sorumlusunun kadınlar olarak algılandığını gördük. Eldeki verilere göre insanların yüzde 86’sı ev işlerini, yüzde 77’si temizliği, yüzde 79’u çamaşır yıkamayı, yüzde 69’u bulaşık yıkamayı, yüzde 72’si ise yemek yapmayı ‘kadının görevi’ olarak tanımlıyor” dedi. Kadınlardan iyi bir eş, iyi bir anne, iyi bir ev kadını olmaları beklenildiğini söyleyen Ersoy, “Bütün bu vazifelerin gerçek üstü bir çaba gerektiğini bilen bir kadınım. Bu dönemde tamamlayıcı bir araştırma daha yaptık. ‘Kadınlar ev işlerinde eşitlik arıyor mu?’ sorusunu araştırdığımızda kadınların yüzde 72’sinin ev işlerinin eşler arasında eşit paylaşılması gerektiği ortaya çıktı” diye konuştu. “Hayatın her alanında olmak isteyen, kendine ve topluma değer katmak isteyen kadınlar için buradayız” diyen Ersoy, kadınların sesini duyurmak için Arzum Onan’ın da desteğiyle ‘Ev işleri Hepimizin Elinde’ diyoruz” açıklamasında bulundu. “KAMPANYALARIMIZDA BÜTÜN AİLE BİREYLERİNİ GÖRECEKSİNİZ” Cif olarak gelecek kampanya ve reklamlarda bütün aile bireylerine yer vereceklerinin altını çizen Ersoy, “Hepimiz bir aile içerisindeyiz ve bu sorumlulukları paylaşmamız lazım. Kampanyalarımızda da şimdiden bunları uygulamaya çalışıyoruz. Reklamlarımızda da sadece kadınları kullanmayacağımıza da söz veriyoruz” dedi. ‘HEPİMİZİN ELİNDE’ DİYEREK KALIP YARGILARI DEĞİŞTİREBİLİRİZ Cif ailesinin kadınları odak aldığı projeye ortak olmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Arzum Onan, “Kadın kendi rızasıyla yaptığı sürece hiçbir itirazımız yok ancak, hayatın her alanında daha çok rol üstlenmek isteyip evin bütün sorumluluğunu tek başına sırtlanmak zorunda kalan kadınlara yönelik bir projedir. Buna engel kalıp yargılar var. ‘Hepimizin elinde’ diyerek bu kalıp yargıları değiştirebiliriz” diye konuştu. HEYKEL GERÇEKÜSTÜ BİR KADINI TEMSİL EDİYOR Farkındalık artırmayı hedefleyen proje için Arzum Onan tarafından yapılan kadın heykeli de ilk kez sergilendi. Altı kolu ve dört bacağı bulunan kadın heykeli için Arzum Onan, “Hayatımın her alanında kadına ve onun duygularına dokunmak isterim. Bu heykel çok belirleyici ve önemli bir kadın. Toplumun kadına yüklediği sorumlulukları gerçek üstü bir heykelle anlatmaya çalıştım. Bir görüntü bin kelimeden daha kıymetli olabiliyor. Ev işi sadece kadına aittir algısını değiştirebiliriz. Kadın üretime daha çok dahil olabilir. İnanıyorum ki bu uğurda mücadele eden markalar çoğaldıkça eşitlik adına daha çok yol kat etmiş olacağız” dedi.

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×