(Görüntülü) Etiyopya asıllı öğretmen, MHP'ye üye oldu

Nabi YAZICI-Alişan KOYUNCU/KÖRFEZ(Kocaeli),() KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, bir özel okulda İngilizce öğretmenliği yapan Etiyopya asıllı Türk vatandaşı Semans Dubola Ceran, MHP'ye üye oldu. Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşayan emekli bankacı Kadir Ceran ile 9 yıl önce evlenen Semans Dubola Ceran, 7 yıl önce Türkiye'ye yerleşerek, özel bir okulda İngilizce öğretmenliği yapmaya başladı. MHP Lideri Devlet Bahçeli ile Milliyetçi Hareket Partisi'ne sempati duymaya başlayan Ceran, seçim çalışmalarında aktif görev alabilmek için partiye üyelik başvurusunda bulundu. Semans Dubola Ceran, MHP Körfez İlçe Başkanlığı'nda form doldurarak, partiye üye oldu. Ceran, "Devlet Bahçeli'yi ve partisini seviyorum. Televizyonda gördüm ve destek vermeye karar verdim. Buraya gelerek üye olmak istedim, çok mutluyum" dedi. 'HERKES KENDİSİYLE FOTOĞRAF ÇEKİLMEK İSTİYOR' Semans Dubola Ceran'ın teşkilatın gözbebeği olduğunu söyleyen MHP Körfez İlçe Başkanı Zeki Gürsu da "Biz MHP olarak insanlara sadece insan olarak bakıyoruz. İnsanın rengine ve şekline bakmıyoruz. Kendisi üye olmak için buraya geldiğinde çok memnun olduk. Bütün teşkilatımızın gözbebeği oldu. Parti içinde herkes Semans Dubola Ceran'ı çok sevmeye başladı. İnşallah bize de uğurlu gelecek ve yerel seçimlerde başarılı olacağız. Herkes kendisiyle fotoğraf çekilmek istiyor, kendisiyle arkadaşlık kurmak istiyor. Parti içerisinde ilgi odağı oldu, herkes kendisini kısa zamanda kucakladı" diye konuştu. 'PARTİMİZİE KARŞI SEVGİ VE SAYGISI VARDI' Ceran'ın, MHP'ye sevgi ve saygısı olduğu için üye olduğunu belirten Körfez İlçesi Kadın Kolları Başkanı Özlem Zaglı, "Semans Dubola, 7 sene önce Etiyopya'dan geldi ve ülkemizde yaşıyor. Kendisini iki senedir tanıyorum. Kadın Kolları Başkanı olarak Semans'ı partiye üye yapmak istedik ve dahil ettik. Kendisini üye yaptık. Semans'ın Devlet Bahçeli'ye karşı bir sempatisi vardı, partimize karşı sevgi ve saygısı vardı. Bu teklifi sunduğumuz da çok memnun oldu ve şu an teşkilatımıza üye oldu. Çalışmalara bizimle beraber başlayacak" şeklinde konuştu.