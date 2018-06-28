(Görüntülü) Eskişehir'de Uluslararası Kentleşme ve Çevre Sorunları Sempozyumu sergisi

ESKİŞEHİR'de Uluslararası Kentleşme ve Çevre Sorunları Sempozyumu öncesinde 'Değişim, Dönüşüm ve Özgünlük' sergisi düzenlendi.



Çamlıca Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinde düzenlenen Uluslararası Kentleşme ve Çevre Sorunları Sempozyumu Değişim, Dönüşüm ve Özgünlük Sergisi'nin açılışına Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehir Teknik Üniversitesi Mimarlık Tasarım Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Alper Çabuk, Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği MD118-K Federasyonu Başkanı Ali Özerk ile çok sayıda davetli katıldı. 5 Temmuz'a kadar izleyicilere açık tutulacak olan sergide Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinde görevli 44 sanatçının fotoğraf, resim ve heykel eseri bulunuyor.



Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği MD118-K Federasyonu Başkanı Ali Özerk, çevre ve kentleşme sorularını ele alarak toplumsal farkındalığı yaratmak, duyarlılığı sağlamak, çözüm önerilerine destek vermek amacını taşıyan Uluslararası Kentleşme ve Çevre Sorunları Sempozyumu'na katkı sağlayan kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.



Eskişehir Teknik Üniversitesi Mimarlık Tasarım Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Alper Çabuk da konuşmasında "Mimarlar, şehir planlayıcıları, peyzaj mimarları bu gezegenin süper kahramanları. Onların sihirli elleriyle bu gezegen güzelleşiyor" dedi.



Yapılan konuşmaların ardından açılışı yapılan sergi, davetliler tarafından gezildi.

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