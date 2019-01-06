(Görüntülü) Eskişehir'de Sarıkamış yürüyüşü

KARS'ın Sarıkamış ilçesindeki Allahuekber Dağları’nda 104 yıl önce şehit olan 60 bin Mehmetçik, Eskişehir'de düzenlenen yürüyüşle anıldı. Tren garı önünden başlayan 'Sarıkamış Şehitleri'ni Anma Yürüyüşü'ne, Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey, Emniyet Müdürü Engin Dinç, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen ve vatandaşlar katıldı. Yürüyüş sırasında gençler 55 metre uzunluğunda Türk bayrağı taşıdı. Kalabalık, yürüyüş sırasında sık sık, 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' şeklinde slogan attı. Yaklaşık 2 kilometre mesafedeki Hava Şehitliği'ne yürüyen kalabalık, burada saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı ve dua okudu. Şehitlerin mezarları ziyaret edilerek, çiçekler bırakıldı. Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey, burada yaptığı konuşmada, "Bu tarihi olayı sadece yaşanmış geçmiş bir olay olarak değil, şuurumuzda her zaman canlı tutmalıyız. Bunun için Türkiye’mizin her tarafında benzeri şekilde yapılan bu yürüyüşler, bu anma etkinlikleri bizim sahip olduğumuz, huzur içerisinde yaşadığımız ülkenin, milletimizin ne zorluklarla bugünlere geldiğini göstergesi bakımından önemlidir" dedi. YÜRÜYÜŞ İÇİN SARIKAMIŞ'TAN GELDİ Kars'ın Sarıkamış ilçesinden yürüyüş için Eskişehir'e gelen Erkan Ezerhan (49), "Yıllardır Sarıkamış'ta bu etkinliği yapıyorduk. Atalarımızı Sarıkamış'ta anıyorduk. Ama bu yıl Eskişehir'e nasip oldu. Bu faaliyet için Sarıkamış'tan geldim. Aslında söylenecek çok şey var. Onlara Sarıkamış'tan bayrak getirdim" diye konuştu.

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