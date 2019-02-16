(Görüntülü) Eski eşinin kızını kaçırdığı iddiası

ADANA'da Cem Kulaklıoğlu (36), 9 yıl önce boşandığı P.Ç.'nin (30), velayeti kendisinde olan kızı F.K.'yi (13), 2 günlüğüne görmek için aldığını ancak geri getirmediğini belirtti. Kızının kaçırıldığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunan Kulaklıoğlu, "Kızımı eski eşim, yeni eşiyle birlikte kaçırdı. Bir kez telefonla görüştüm ve evi onların üstüne yaparsam kızımı vereceklerini söylediler" dedi. Merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde oturan belediye işçisi Cem Kulaklıoğlu, 2010 yılında boşandığı P.Ç.'nin, velayeti kendisinde olan kızını kaçırdığını iddia etti. 28 Ocak günü eski eşinin kendisini aradığını, kızını özlediğini ve 2 günlüğüne görmek istediğini söylediğini belirten Kulaklıoğlu, "Velayeti bende olan çocuğumu özlediğini söyleyerek 2 günlüğüne aldı. Daha sonra bir daha geri getirmedi. Çocuğum 2 haftadır okuluna dahi gidemiyor. Eğitiminden geri kaldı. Çocuğumun bulunması için savcılığa suç duyurusunda bulundum" diye konuştu. P.Ç. ve yeni eşinin kızını kaçırdığını öne süren Cem Kulaklıoğlu, çocuğunu 20 gündür görmediğini belirtti. Bu süre içinde sadece bir kez eski eşine telefonla ulaşabildiğini belirten Kulakoğlu, aralarında geçen konuşmada ise P.Ç.’nin çocuğu geri vermek için evi üstüne yapmasını istediğini öne sürerek şöyle konuştu: "Çocuğu almak istiyorsan evi üstüme yapacaksın, dedi. Yeni eşiyle birlikte hareket ediyorlar. 2010'da boşandık. Mahkeme ilk önce velayeti annesine verdi ama daha sonra velayeti bana geçirdi. 28 Ocak günü çocuğumu aldı ve o günden beri ortada yoklar. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde olabileceklerine dair bilgiler aldım. Yetkililere sesleniyorum, çocuğumu bana teslim etsinler, onu bulsunlar."

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