(Görüntülü) Eski eşini ve kızını öldüren, oğlunu yaralayan babaya ceza yağdı

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde, pide fırınında çalışan Güngör Kaçar(66), eski eşi Gülay Gökdemir'i öldürmekten müebbet, 11 yaşındaki kızı Betül Kaçar'ı öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet, B.K.'yı(15) da ağır yaralamaktan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Güngör Kaçar'ın olayın ardından apartmandan çıkarken komşularına 'yukarıda katliam yaptım' dediği ortaya çıktı.

Olay, 2 Aralık 2017'de Gökçebey Yeni Mahalle'de meydana geldi. Kocaeli'nin Derince ilçesinden çalışmak için olaydan 2 ay önce ilçeye yerleşen Güngör Kaçar, çocuklarını ziyarete gelen, 4 yıl önce boşandığı Gülay Gökdemir ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Güngör Kaçar, tartışmanın büyümesi üzerine, evde bulunan tabancayla Gülay Gökdemir ile çocukları B.K. ve Betül Kaçar'a ateş etti. Gülay Gökdemir ve Betül Kaçar evde hayatlarını kaybederken, babasının kurşunlarından komşuya kaçarak kurtulan B.K. ağır yaralandı.

KOMŞULARA, 'YUKARIDA KATLİAM YAPTIM' DEMİŞ

Olayın ardından karakola giderek polise teslim olan Güngör Kaçar, tutuklandı. Hastanede tedavi gören B.K. ise bir süre sonra taburcu oldu. Güngör Kaçar hakkında, 'alt soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, oğlu B.K.'yı yaralamaktan da 15 yıl hapis cezası talebiyle dava açıldı. Cumhuriyet Savcısı'nın hazırladığı iddianame, Güngör Kaçar'ın cinayeti neden işlediğine dair tespite kesin olarak ulaşılamadığı belirtildi. Güngör Kaçar'ın eski eşinin kendisini aldattığı iddialarıyla ilgili de yapılan araştırmalarda delil elde edilemedi. Sanığı ayrıca eski eşi ve kızını öldürdükten sonra karnından yaralanan ve alt kattaki komşuya kaçan oğlunun peşinden gittiği anlatılarak, merdivenlerden inerken de gürültüler üzerine dışarı çıkan komşularına 'yukarıda katliam yaptım' dediği iddianame yer aldı.

MAHKEME HEYETİ İNDİRİM UYGULAMADI

Davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık Güngör Kaçar ve avukatı katıldı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı avukat da şikayetçi olarak davaya katıldı. Mahkeme heyeti, Güngör Kaçar'ın eski eşi Gülay Gökdemir'i öldürmekten müebbet hapis, kızı Betül Kaçar'ı öldürmekten de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ağır yaralanan B.K.'yı da öldürme kastıyla yaraladığına kanaat getiren mahkeme, 15 yıl hapis cezasına çarptırdı.