Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında aranan Eski Edirne İstihbarat Şube Müdürü Özgür Nikbay gözaltına alındı. FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan Eski Edirne İstihbarat Şube Müdürü Özgür Nikbay sahte kimlikle yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülen Nikbay'ın işlemleri devam ediyor.
(Görüntülü) Eski Edirne istihbarat şube müdürü Özgür Nikbay gözaltına alındı (Arşiv)
Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında aranan Eski Edirne İstihbarat Şube Müdürü Özgür Nikbay gözaltına alındı. FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan Eski Edirne İstihbarat...
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