(Görüntülü) Eski Balyoz hakimine FETÖ üyeliğinden 12 yıl hapis (1)

Özden ATİK /İSTANBUL, () BALYOZ davası hakimi Ali Efendi Peksak’ın FETÖ’den yargılandığı davada karar çıktı. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, eski hakim Peksak'ı "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırdı.
Özden ATİK /İSTANBUL, () BALYOZ davası hakimi Ali Efendi Peksak’ın FETÖ’den yargılandığı davada karar çıktı. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, eski hakim Peksak'ı "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 12 yıl...
Özden ATİK /İSTANBUL, () BALYOZ davası hakimi Ali Efendi Peksak’ın FETÖ’den yargılandığı davada karar çıktı. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, eski hakim Peksak'ı "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırdı.