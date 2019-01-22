Ersan SAN/İSTANBUL, () ESENYURT Haramidere TEM bağlantı yolunda bir TIR seyir halindeyken şoförü İsa Özbay'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından orta refüjde bulunan bariyerlere çarptı. Trafikte yoğunluk yaşanıyor.
(Görüntülü) Esenyurt'ta TIR bariyerlere çarptı, trafik aksıyor (1) (Havadan)
Ersan SAN/İSTANBUL, () ESENYURT Haramidere TEM bağlantı yolunda bir TIR seyir halindeyken şoförü İsa Özbay'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından orta refüjde bulunan bariyerlere çarptı. Trafikte yoğunluk yaşanıyor.
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