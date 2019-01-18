(Görüntülü) Esenyurt'ta araç kaldırımda yürüyenlerin arasına daldı (1)

ESENYURT'ta bir araç, kaldırımda yürülenlerin arasına daldı. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. Kaza saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği belirtilen otomobil, kaldırımda yürüyenlerin...

(Görüntülü) Esenyurt'ta araç kaldırımda yürüyenlerin arasına daldı (1)
ESENYURT'ta bir araç, kaldırımda yürülenlerin arasına daldı. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. Kaza saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği belirtilen otomobil, kaldırımda yürüyenlerin arasına daldı. Feci kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı (FOTOĞRAFLI) ESENYURT'TA BIR ARAC, KALDIRIMDA YURULENLERIN ARASINA DALDI. KAZADA ILK BELIRLEMELERE GORE 4 KISI YARALANDI (FOTO: ERSAN SAN ISTANBUL )

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