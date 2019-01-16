Yılmaz BEZGİN, İSTANBUL,() - ESENLER'de buzlanan yolda kayan kamyonet, park halindeki TIR’a çarptı.
Kaza sabah saatlerinde Tekstilkent caddesinde meydana geldi. Buzlanan yolda direksiyon hakimiyetini kaybettiği belirtilen kamyonet sürücüsü Osman Korkmaz, park halindeki TIR’a arkadan çarptı. Kamyonette sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Ayağından yaralanan Korkmaz olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
(Görüntülü) Esenler'de buzlanma kazası
Yılmaz BEZGİN, İSTANBUL,() - ESENLER'de buzlanan yolda kayan kamyonet, park halindeki TIR’a çarptı. Kaza sabah saatlerinde Tekstilkent caddesinde meydana geldi. Buzlanan yolda direksiyon hakimiyetini kaybettiği belirtilen kamyonet sürücüsü...
Yılmaz BEZGİN, İSTANBUL,() - ESENLER'de buzlanan yolda kayan kamyonet, park halindeki TIR’a çarptı.
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